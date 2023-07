Klopp würde Amt des Bundestrainers übernehmen: „Wäre eine Ehre“

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wird immer wieder mit dem Posten als Bundestrainer in Verbindung gebracht. Jetzt bestätigte der Deutsche sein Interesse an dem Job.

Frankfurt - Rund ein Jahr vor dem Beginn der Heim-EM reißen die Spekulationen um potenzielle Nachfolger von Hansi Flick als Bundestrainer nicht ab. Fehlgeschlagene Aufstellungs-Experimente, schwache Leistungen und schlechte Ergebnisse gegen vermeintlich leichte Testspiel-Gegner lassen Experten zweifeln, ob Flick das Ruder bis zum Heim-Turnier herumreißen kann. Ein möglicher Nachfolger ist Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp Geboren: 16. Juni 1967 (in Stuttgart), 56 Jahre Verein: FC Liverpool Größte Erfolge als Trainer: Champions-League-Sieger, Premier-League-Sieger, FA-Cup-Sieger, DFB-Pokal-Sieger, Deutscher Meister

Klopp schließt Nationaltrainer-Job nicht aus

Für viele gilt der aktuelle Liverpool-Coach als Idealbesetzung für den Job als Bundestrainer. Jüngst hatte Ex-DFB-Star Lukas Podolski Klopp gar als einzigen Trainer bezeichnet, der die Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringen könnte. „Er ist der Einzige, den ich sehe, der da noch mal was rausreißen kann“, sagte Podolski der Bild.

Klopp selbst betonte nun am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion sein Interesse an dem Posten: „Der Nationaltrainer-Job ist und wäre eine große Ehre – das steht völlig außer Frage“, sagte der 56-Jährige. Dass der Ex-BVB-Coach diese Aufgabe zeitnah übernimmt, scheint jedoch unwahrscheinlich.

Kann sich den Bundestrainer-Job durchaus vorstellen: Liverpool-Coach Jürgen Klopp. © Philipp von Ditfurth/dpa

Klopp bei Liverpool bis 2026 unter Vertrag

Klopp betonte einmal mehr seine derzeitige Rolle als Cheftrainer des FC Liverpool. „Das Problem, das dem Ganzen entgegensteht, ist meine Loyalität. Ich kann Liverpool jetzt nicht einfach verlassen und sagen, ich übernehme mal ganz kurz Deutschland. Das funktioniert nicht und die Anfrage ist ja auch gar nicht da“, betonte Klopp.

Klopp besitzt in Liverpool noch einen Vertrag bis 2026 und auch für die Zeit danach hält sich der emotionale Trainer alle Türen offen: „Wenn ich das irgendwann mal machen soll, dann muss ich auch verfügbar sein und das bin ich aktuell nun einmal nicht. Ich habe ja Verantwortung gegenüber dem Verein. Grundsätzlich ist es ein interessanter Job. Ob ich aber, nachdem ich bei Liverpool aufhöre, nicht etwas völlig anderes mache, weiß ich heute noch gar nicht. Ich möchte mir die Optionen schon offenlassen“, sagte er.

Nach Ansprache an DFB-Frauen: Klopp mit Liverpool in Deutschland

Dass Klopp eine gute Verbindung zum DFB hat, zeigte sich auch zuletzt, als der Trainer die DFB-Frauen im Vorfeld der Frauen-WM in Australien und Neuseeland in Herzogenaurach besuchte und dem Team viel Erfolg für die kommende Weltmeisterschaft wünschte. Klopp und Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kennen sich gut.

Derzeit bereitet sich Klopp mit seinen „Reds“ im Trainingslager in Donaueschingen in Baden-Württemberg auf die kommende Premier-League-Saison vor. Das erste Testspiel gegen den Karlsruher SC gewann die Klopp-Elf mit 4:2. Bevor Liverpool am 13. August das erste Ligaspiel bestreitet, stehen noch weitere Testspiele unter anderem gegen Greuther Fürth, Darmstadt 98 und den FC Bayern an. (luha)