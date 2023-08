Paul Breitner macht Neymar nieder: „Einer der linkesten Fußballer unter der Sonne“

Nach Wechsel in die Wüste

Der Wechsel von Neymar nach Saudi-Arabien sorgte für reichlich Diskussionen. Paul Breitner kritisiert den brasilianischen Superstar scharf.

München – Diese Brandrede hat es in sich: In der BR-Sendung Blickpunkt Sport sprach Paul Breitner am Sonntag mit Moderator Markus Othmer unter anderem über den Wechsel von vielen europäischen Top-Stars nach Saudi-Arabien. Als dabei der Name Neymar fällt, rechnet die Legende des FC Bayern mit dem Brasilianer gnadenlos ab.

Neymar da Silva Santos Júnior Geboren: 5. Februar 1992 (Alter: 31) in Mogi das Cruzes, Brasilien Verein: al-Hilal Länderspiele: 124 (77 Tore) Größte Erfolge: Champions-League-Sieger 2015

„Linke Bazille“: Paul Breitner rechnet mit Neymar ab

„Ich möchte sagen: Vielen Dank, liebe Saudis, dass ihr Herrn Neymar gekauft habt, der in den letzten zehn Jahren einer der linkesten Fußballer unter der Sonne war“, eröffnet Breitner seine Wutrede gegen den einst als kommenden Weltfußballer gesehenen Neymar und legt dann noch nach.

„Einen größeren Fußballer als Schauspieler, der nur markiert, der nur schauspielert. Mies. Eine ganz linke Bazille. Da muss ich sagen: Vielen Dank, den brauchen wir nicht mehr ertragen“, rechnet Breitner knallhart mit dem Brasilianer ab. Der Weltmeister von 1974 bezieht sich dabei auf die teils theatralischen Schwalben und Schauspieleinlagen von Neymar auf dem Platz.

+ Nach dessen Wechsel nach Saudi-Arabien zu al-Hilal, rechnet Paul Breitner (rechts) mit Neymar ab. © IMAGO / Power Sport Images und IMAGO / Eventpress

Bayern-Legende Breitner kritisiert saudische Liga

Neymar ist einer von vielen europäischen Top-Stars, der in diesem Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Unter anderem die ehemaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Karim Benzema spielen dort. Rund 90 Millionen überwies Al-Hilal schließlich für Neymar an Paris Saint-Germain und sorgte damit für den spektakulärsten Transfer in die saudische Wüste in diesem Sommer. Mit einer großen Show wurde Neuzugang kürzlich den Fans präsentiert.

Für die hohen Ablösesummen für teils über 30-jährige Stars hat Breitner kein Verständnis und vergleicht die Liga mit der amerikanischen in den 70er Jahren. „Wenn sie die Richtung gehen, den die Amis in den 1970ern mit ihrer Operetten-Liga gegangen sind, nämlich nur Spieler zu kaufen, mit irrsinnigen Summen, die wie Benzema 34 Jahre alt sind, dann sollen sie es machen.“

Bayern-Legende Paul Breitner: „Was sollen sie da mit ihrem Geld?“

Breitner bezieht sich dabei auf die damalige North American Soccer League, die in den 1970er Jahren einige bekannte, aber schon teils ältere Stars nach Amerika holten, um die Attraktivität der Liga zu verbessern und der Sportart Fußball mehr Popularität zu verleihen. Unter anderem Pelé und Franz Beckenbauer schnürten zum Ende ihrer Karriere ihre Schuhe damals für gutes Geld in den USA.

Dass die hohen Gehälter für viele Spieler ein Grund ist nach Saudi-Arabien zu wechseln, versteht Breitner nicht. „Was sollen sie da mit ihrem Geld?“, fragt der 71-Jährige mit einem Lächeln. (luha)

