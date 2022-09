Mysteriöser Millionenkrimi: Paul Pogbas Bruder inhaftiert und angeklagt

Von: Jacob Alschner

Der französische Fußball-Nationalspieler Paul Pogba wurde offenbar von seinem Bruder bedroht und erpresst. Dieser ist nun angeklagt. Dahinter stecken weitere kuriose Vorfälle.

Turin - Wegen einer Knie-OP hat Paul Pogba noch kein Spiel für seinen neuen Klub Juventus Turin bestritten. Der französische Nationalspieler fällt wohl noch lange aus und droht die WM zu verpassen. Luxus­probleme im Vergleich zu dem, was sich im Leben des 28-Jährigen abseits des grünen Rasens abspielt. Statt um Fußball dreht sich bei Pogba mehr denn je alles um den mysteriösen Millionenkrimi rund um seinen Bruder. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse! Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sind Paul und seine Mutter unter Polizeischutz gestellt worden. Pogba wird künftig bei Reisen auf französischem Boden von einer Eskorte begleitet. Seine Mutter Yeo Moriba genießt den gleichen Schutz.

Paul Pogbas Bruder Mathias hat versucht ihn zu erpressen

Grund: Pogba-Bruder Mathias sowie vier weitere Personen sollen den Star bedroht und versucht haben, ihn zu erpressen. Am vergangenen Samstag wurden die Verdächtigen angeklagt und inhaftiert. Mathias wird laut Staatsanwaltschaft nun die Erpressung in einer organisierten Bande und die Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung zur Vorbereitung eines Verbrechens vorgeworfen. Die anderen wurden unter anderem wegen Erpressung mit Waffen in einer organisierten Bande und Freiheitsberaubung angeklagt.



Paul Pogbas Brüder: Mathias (l.) und Florentin. © Witters

Vorausgegangen war den Ermittlungen ein Video vom 27. August. Darin hatte Mathias „große Enthüllungen“ über seinen Bruder angekündigt. Die Erpresser behaupteten, Pogba habe einen afrikanischen Wunderheiler gebeten, den Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappe mit Hexerei zu verfluchen und ihm Unheil zuzufügen. In der Folge sollen große Geldsummen gefordert worden sein, falls Paul die Verbreitung von angeblich kompromittierenden Videos verhindern wolle.

Paul Pogba wurde wohl bereits im März bedroht

Der Ursprung der Erpressungsversuche lässt sich aber wohl auf den 19. März 2022 zurückdatieren, als ihn fünf Männer – zwei davon schwer bewaffnet, vermummt und mit kugelsicheren Westen ausgestattet – in Paris bedroht haben sollen: „Ich hatte Angst. Die beiden Jungs richteten ihre Pistolen auf mich“, sagte Pogba laut Le Monde der Polizei. Die Kriminellen hätten 13 Millionen Euro von ihm verlangt.

Wie Le Parisien berichtet, versuchte Pogba zunächst, die Erpresser zu bezahlen. Seine Bank weigerte sich jedoch, das Geld freizugeben, da die Anfrage und der Betrag verdächtig waren. Und Mathias Pogba? Der behauptet, er habe erst am 13. Juli von dem Erpressungsversuch im März erfahren. Am 31. Juli und am 13. August soll er jedoch mit weiteren Komplizen seine Mutter bedroht haben, um Paul zur Zahlung zu zwingen. Alle fünf angeklagten Verdächtigen geben an, von einem „zweiten Kreis“ von Erpressern unter Druck gesetzt, bedroht und mit Repressalien belegt worden zu sein. Fortsetzung folgt garantiert…