Ronaldo zu 99 Peitschenhieben verurteilt? Botschaft reagiert auf Medienberichte

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Weltweit sorgen Berichte über eine Verurteilung von Cristiano Ronaldo zu 99 Peitschenhieben für Aufsehen. Nun äußert sich die Botschaft des Landes.

Madrid – Seit Anfang des Jahres steht Cristiano Ronaldo beim al-Nassr FC in Saudi-Arabien unter Vertrag und sorgte für einen regelrechten Fußballboom im Wüstenstaat. Im September reiste der 38-Jährige im Rahmen einer Champions-League-Reise in den Iran, welche ihm laut dortigen Medien nun zum Verhängnis werden könnte.

Cristiano Ronaldo Geboren: 5. Februar 1985 (38 Jahre alt) in Funchal, Portugal Derzeitiger Verein: al-Nassr FC, Saudi-Arabien Weltfußballer: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Iranische Botschaft dementiert Medienberichte zu Ronaldo-Verurteilung

Der Grund: Im Vorfeld der Partie kam es zu einem Treffen zwischen Ronaldo und der Künstlerin Fatemeh Hamami. Auf einem Video, das der Verein anschließend veröffentlichte, ist zu sehen, wie der 38-Jährige die Frau umarmt und auf den Kopf küsst. Der Austausch von Zärtlichkeiten zwischen nicht verheirateten Personen ist im Iran verboten.

Als Strafe sollte Ronaldo deswegen laut Medienberichten 99 Peitschenhiebe drohen, wenn er das nächste Mal in den Iran einreist. Die iranische Botschaft in Spanien hat die Meldungen aber mittlerweile vehement zurückgewiesen „Wir dementieren strikt, dass es ein Gerichtsurteil gegen einen internationalen Sportler im Iran gegeben hat“, schrieb die Botschaft in den sozialen Netzwerken.

Cristiano Ronaldo soll im Iran zu 99 Peitschenhieben verurteilt worden sein – jetzt reagiert die Botschaft. © IMAGO/Strigner

Ronaldo-Boss stichelt gegen FC Bayern wegen Mané

Der Portugiese sei am 18. und 19. September für ein Spiel in den Iran gereist und dort von den Menschen und Behörden freundlich empfangen worden, hieß es. Ronaldos „aufrichtiges und menschliches“ Treffen mit Hamami sei im Iran von den Menschen und den Behörden gelobt und bewundert worden, erklärte die iranische Botschaft in Madrid dazu. Der fünfmalige Weltfußballer selbst äußerte sich nicht zu den Berichten.

In Saudi-Arabien spielt Ronaldo mittlerweile mit dem Ex-Bayern-Star Sadio Mané zusammen. Marcelo Salazar, Manager bei al Nassr, stichelte wegen der ausbleibenden Leistungen des Senegalesen im tz-Interview erst kürzlich gegen den FC Bayern. (dpa/kk)