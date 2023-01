Tausende Fans bei Totenwache für Pelé: Ex-Bayern-Star brachte Sarg ins Stadion

Von: Patrick Huljina

In Santos findet die Totenwache für die brasilianische Fußball-Legende Pelé statt. Ein Ex-Bayern-Star brachte den Sarg ins Stadion.

Santos - In Brasilien haben am Montag (2. Januar) Tausende Fans Abschied von der Fußball-Legende Pelé genommen. Der Leichnam des dreimaligen Weltmeisters wurde im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos aufgebahrt. Insgesamt 24 Stunden lang sollen die Fans bei der Totenwache die Gelegenheit haben, sich persönlich vom „König“ des Fußballs zu verabschieden.

Pelé (Edson Arantes do Nascimento) Geboren: 23. Oktober 1940 in Três Corações (Brasilien) Verstorben: 29. Dezember 2022 in São Paulo WM-Titel: 3 (1958, 1962, 1970) Länderspiele für Brasilien: 92 (77 Tore)

Trauer um Pelé: Ein Stadion in jedem Land – FIFA will Legende Tribut zollen

Im Estádio Urbano Caldeira wurden viele Blumengebinde niedergelegt, darunter auch im Namen des brasilianischen Fußballverbands CBF, des Vereins FC Santos, des Stürmerstars Neymar und des früheren Nationalspielers Romário. Direkt am Sarg versammelten sich Pelés Angehörige und engsten Freunde. Sein Sohn Edinho und seine Witwe Marcia Aoki fassten sich an den Händen und sprachen ein Gebet.

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino erwies Pelé die letzte Ehre. „Mit vielen Emotionen, Traurigkeit, aber auch mit einem Lächeln, denn er hat uns viele Lächeln geschenkt“, sagte er. „Als FIFA werden wir dem ‚König‘ Tribut zollen und die ganze Welt bitten, eine Schweigeminute einzulegen. Wir werden alle Länder der Welt bitten, mindestens ein Stadion nach Pelé zu benennen, damit die Kinder wissen, wie wichtig er war.“

Für die Totenwache war der Sarg der Fußball-Legende vom etwa 80 Kilometer entfernten Hospital Albert Einstein in São Paulo nach Santos gebracht worden. Pelés Sohn Edinho veröffentlichte auf Instagram mehrere kurze Videos von dem Autokorso. „Wir sind zu Hause angekommen“, schrieb er zu dem letzten Clip. Danach trug Edinho den Sarg seines Vaters in das Stadion des FC Santos.

Dabei unterstützte ihn auch der ehemalige Bayern-Star Zé Roberto. Auf Bildern war zu sehen, wie der inzwischen 48-jährige Brasilianer den Sarg von Pelé in die Spielfeldmitte des Stadions brachte. Zé Roberto absolvierte zwischen 2002 und 2006 sowie zwischen 2007 und 2009 insgesamt 248 Spiele für den FC Bayern. Nach seiner ersten Zeit beim deutschen Rekordmeister spielte der Mittelfeldspieler für eine Saison bei Pelés Heimtverein, dem FC Santos.

Pelés Sohn Edinho (r.) und Ex-Bayern-Star Zé Roberto (l.) trugen den Sarg der Fußball-Legende ins Stadion des FC Santos. © Nelson Almeide/AFP

Pelé gestorben: Trauerprozession am Dienstag geplant

Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit vollem Namen hieß, hatte den Fußball wie kaum ein anderer geprägt. Er war schon zu Lebzeiten eine Legende. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé, gemeinsam mit Neymar, noch immer Rekordtorschütze der Seleção, der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft.

Am 29. Dezember 2022 verstarb die Fußball-Legende im Alter von 82 Jahren. Die Totenwache im Stadion des FC Santos begann am Montag und sollte 24 Stunden dauern. Am Dienstag (3. Januar) wird eine Trauerprozession den Leichnam durch das Viertel, in dem Pelés 100-jährige Mutter noch immer lebt, zu dem Friedhofs-Hochhaus Memorial Necrópole Ecumênica bringen. Dort soll Pelé schließlich im Kreis der Familie beigesetzt werden. Franz Beckenbauer musste aus gesundheitlichen Gründen für die Trauerfeier der brasilianischen Ikone absagen. (ph/dpa)