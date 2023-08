Not-OP bei Pep Guardiola

Von: Richard Strobl

Pep Guardiola hat sich in Barcelona einer Notoperation am Rücken unterzogen. (Archivbild) © IMAGO/Panagiotis Moschandreou

Fußball-Trainer Pep Guardiola hat sich einer Not-Operation unterzogen. Das teilte sein Arbeitgeber Manchester City am Dienstag mit.

Barcelona - Trainer-Ikone Pep Guardiola ist operiert worden. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München und aktuelle Coach von Champions-League-Sieger Manchester City reiste dafür nach Barcelona.

Hintergrund sind laut einer offiziellen Mitteilung von Manchester City Rückenprobleme.

Not-OP bei Guardiola: Trainer in Barcelona

Der Fußball-Trainer litt demnach schon „seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen“. Offenbar wurden diese so heftig, dass Pep zum schnellen Handeln gezwungen war. Sein Verein schreibt in der Mitteilung auf der Homepage von einer „Notoperation“, die bei dem 52-jährigen Spanier durchgeführt worden sei. Auf Twitter und in anderen Teilen der Mitteilung spricht der Verein dagegen von einer „routinemäßigen Operation“. Geplant war der Eingriff aber allem Anschein nach nicht.

Für die OP sei Guardiola nach Barcelona gereist und habe sich dort von Dr. Mireia Illueca operieren lassen. Sie ist Wirbelsäulenspezialistin am Barcelona Spina Institute. Die Operation ist nach Angaben des Vereins gut verlaufen und „Pep wird sich nun in Barcelona erholen und rehabilitieren“.

Operation bei Pep Guardiola: Trainer verpasst mehrere Spiele

Für Manchester City ist dies natürlich keine freudige Nachricht. Der Star-Trainer wird den Skyblues offenbar wochenlang fehlen. „Es wird erwartet, dass er nach der bevorstehenden Länderspielpause zurückkehren wird“, heißt es in der Mitteilung. Somit wird Pep wohl zumindest die Ligaspiele gegen Sheffield und Fulham verpassen. Gegen West Ham Mitte September könnte er dann wieder an der Seitenlinie stehen.

Bis zu seiner Rückkehr wird Guardiolas stellvertretender Trainer Juanma Lillo ihn im Training vertreten.

Abschließend heißt es in der Mitteilung: „Alle bei Manchester City wünschen Pep eine baldige Genesung und freuen sich darauf, ihn bald wieder in Manchester zu sehen.“ Dem kann man sich nur anschließen.