Deutschlands Asien-Trauma: Trauriger WM-Hattrick perfekt

Von: Alexander Kaindl

Deutschland ist bei der Frauen-WM ausgeschieden. Das 1:1 gegen Südkorea reichte nicht. Es ist das nächste traurige DFB-Kapitel.

Brisbane – Aus, Schluss, das war‘s! Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft ist bei der WM in Australien und Neuseeland ausgeschieden. Die DFB-Elf spielte im finalen Gruppenspiel nur 1:1 gegen Südkorea, während Marokko gleichzeitig mit 1:0 gegen Kolumbien gewann. Bedeutet: Das so hochgehandelte Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Deutschland - Südkorea 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Cho (6.), 1:1 Popp (42.) Tabelle Gruppe H: 1. Kolumbien 6, 2. Marokko 6, 3. Deutschland 4, 4. Südkorea 1

Deutschland fliegt bei der Frauen-WM raus: DFB-Elf scheitert in der Gruppe

Es war ein pomadiger und von Nervosität geprägter Auftritt gegen Südkorea. Schon nach sechs Minuten lag Deutschland zurück: Cho hatte den Tiefschlaf der DFB-Hintermannschaft ausgenutzt und überlegt eingeschoben. Kapitänin Alexandra Popp glich zwar kurz vor der Pause per Kopf aus (42.), Deutschland konnte die Partie im zweiten Durchgang aber nicht mehr drehen. Ein wegen Abseits zurecht aberkanntes Popp-Tor und 16 Minuten Nachspielzeit – mehr war nicht drin.

Der deutsche Fußball liegt einmal mehr am Boden. Nach dem peinlichen Abschneiden der Männer bei den vergangenen Turnieren sollten es die DFB-Frauen 2023 in Down Under richten. Es kam anders.

Bittere WM-Tränen bei Svenja Huth (l.) und Chantal Hagel. © AAP / Imago

Wieder Südkorea: Deutschlands Frauen scheitern wie die Männer 2018

Deutschland gegen Südkorea – da war doch was? Richtig: Die DFB-Herren bestritten bei der WM 2018 ebenfalls das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea. Man verlor mit 0:2 und war als Weltmeister sensationell in der Vorrunde gescheitert.

Gut vier Jahre später in Katar: Wieder scheidet Deutschland in der Gruppenphase aus. Entscheidend dieses Mal: Die eigene Unfähigkeit und Japan. Die DFB-Auswahl verspielte in der ersten Partie eine 1:0-Führung gegen die Blue Samurai und verlor mit 1:2. Im Gruppenfinale rang Japan dann auch noch Spanien mit 2:1 nieder – Deutschland musste die Heimreise antreten.

Nun also Teil drei des deutschen Asien-Traumas: Südkorea ringt den deutschen Frauen in über 100 Minuten ein 1:1 ab, am Ende steht das schwarz-rot-goldene Aus in der Gruppe. Der traurige WM-Hattrick ist perfekt. Völlig klar, dass nun auch die Diskussionen um die Zukunft von Voss-Tecklenburg beginnen. Schließlich hatte man sich für die Weltmeisterschaft so viel vorgenommen. Jetzt ist sie schon nach elf Tagen beendet. (akl)