„Peru hat keine Angst vor Deutschland“: Rekordnationalspieler Palacios im tz-Interview

Von: Philipp Kessler

Perus Rekordnationalspieler spricht im tz-Interview über das Länderspiel gegen Deutschland, die Stärken seiner Nation und Legende Claudio Pizarro.

Frankfurt am Main - Am Samstag (20.45 Uhr) empfängt die deutsche Nationalmannschaft Peru. Eine Fußball-Nation, über die mittlerweile nur mehr Insider viel wissen. Die tz hat mit Rekordnationalspieler Roberto Palacios (50/128 Einsätze) gesprochen. Ex-Mittelfeld-Star „El Chorri“ im großen Interview.

Perus Rekordnationalspieler Roberto Palacios trug 128-mal das Trikot der „Blanquirroja“ © zuma press/ imago

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine sehr schlechte WM gespielt. Hat Peru überhaupt Angst vor der Mannschaft von Hansi Flick?

Roberto Palacios: Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft enttäuscht, denke ich. Wenn sie gekämpft hätten, hätten sie durchaus Weltmeister werden können. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften haben sie dieses Selbstverständnis vermissen lassen. Trotzdem wissen wir, dass Deutschland eine der besten Mannschaften der Welt ist. Und klar ist auch, dass es auch ein schwieriges Spiel für Peru werden wir. Aber ebenso eine schöne Herausforderung für uns, um die südamerikanischen Qualitäten und Fähigkeiten als Südamerikaner unter Beweis stellen zu können. Aber unseren Respekt werden wir immer beibehalten. Wir wissen, wer Deutschland ist.

Deutschland verzichtet derzeit zum Beispiel freiwillig auf Thomas Müller, Ilkay Gündogan und Leroy Sané. Ein Vorteil für Peru?

Palacios: Ich bin sicher, dass die Jungs, die stattdessen einberufen wurden, den gleichen Ehrgeiz und den gleichen Willen haben, sich auch international einen Namen machen zu können. Für uns bedeutet das nichts. Wir fühlen uns jetzt nicht als Gewinner, weil diese Spieler nicht dabei sind. Ganz im Gegenteil. Peru hat Respekt vor der Qualität der deutschen Spieler. Es kommen immer wieder neue gute Profis nach. Ich bin sicher, dass die Spieler die spielen, dem Trainer, ihrem Land und der Welt zeigen wollen, dass sie sich einen Platz in der Mannschaft erkämpfen können. Wir werden also nicht selbstgefällig auftreten. Aber: Peru hat keine Angst.

Roberto Palacios warnt vor allen deutschen Spielern

Vor welchem deutschen Spieler hat Peru den größten Respekt?

Palacios: Alle sind wichtig, haben Qualität und Professionalität. Das hat man bei allen deutschen Nationalmannschaften gemerkt. Wir respektieren alle Spieler, es gibt keinen über den wir sagen: „Wow. Vor dem müssen wir uns besonders in Acht nehmen.“ Wir müssen auf alle deutschen Spieler aufpassen.

Und welcher peruanische Spieler ist für Deutschland am gefährlichsten?

Palacios: Ganz ehrlich: In der peruanischen Nationalmannschaft haben wir derzeit niemanden, von dem wir sagen, er könne Deutschland Angst machen. Was wir brauchen - und ich bin sicher, das ist auch das, was Trainer Juan Reynoso will und auch zusammenstellt -, ist eine Mannschaft, das individuell und auch kollektiv funktioniert. Die ganze Mannschaft ist wichtig und soll offensiv und defensiv ausgeglichen sein. Wir müssen ein Team sein. Das wird uns ermöglichen, eine gute Mannschaft zu sein, das auch um die WM-Qualifikation kämpfen kann. Und was das Spiel gegen Deutschland betrifft: Alle Spieler müssen sich auf einem hohen Niveau präsentieren, um unser Ziel, uns zu verbessern, erreichen zu können.

Claudio Pizarro - 197 Tore. Claudio Pizarro erzielte für den FC Bayern München und Werder Bremen in der Bundesliga insgesamt 197 Tore. Er spielte 19 Jahre in der 1. Bundesliga. © IMAGO

Ist ein neuer Claudio Pizarro in Sicht?

Palacios: Die Wahrheit ist nein. Seine Eigenschaften, seine Art zu spielen… Wir sind aber auf der Suche, klar. Aber nicht nur nach einem Claudio Pizarro, sondern auch nach einem Paolo Guerrero. Sie waren wichtige Stürmer in unserer Nationalmannschaft.

Wir lieben Claudio!

In Deutschland haben vor allem die beiden einen bleiben Eindruck des peruanischen Fußballs hinterlassen.

Palacios: Was Claudio als auch Pablo in der Bundesliga geleistet haben, macht uns alle sehr stolz. Claudio, der seine Karriere bereits beendet hat, hat uns viel Freude bereitet und Peru als Fußballer und Mensch hochleben lassen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Er ist für uns quasi ein Wahrzeichen. Wir lieben Claudio und respektieren ihn sehr. Wir sind sehr stolz über all die Erfolge, die er erreicht hat. Ihm wünsche ich nur das Beste der Welt in seinem neuen Lebensabschnitt.

Roberto Palacios kennt Paolo Guerrero seit Ewigkeiten

Und Guerrero?

Palacios: Auch Paolo hat gezeigt, dass er ein großartiger Fußballer ist. Er hat uns Talent, Tore und Fähigkeiten geschenkt. Er hat uns 2018 zur WM geführt. Er hat bereits eine tolle Karriere hinter sich, aber er spielt noch immer in Argentinien. Wenn man ein gewisses Alter erreicht, baut man etwas ab. Aber er hat seine Qualitäten noch nicht verloren. Ich hoffe, er genießt weiterhin, was Gott ihm erlaubt hat zu tun. Ich kenne ihn seitdem er sehr jung ist. Paolo ist eine sehr ehrliche Person, er steht seiner Familie sehr nahe. Ich bin sicher, er wird seine Karriere in den kommenden Jahren in Würde beenden und ich wünsche ihm, dass er dann durch das große Tor geht.

Woher kommt eigentlich Ihr Spitzname „Chorri“ und was bedeutet er?

Palacios: In Lima gibt es einen Stadtbezirk der Chorillos heißt. Es ist quasi ein ein Fischerdorf mit einem kleinen Strand, gutem Fisch und viel Sport. Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, kannten ein paar Jungs meinen Namen nicht und haben mich deshalb Chorillano. Der Name blieb mir. Als ich Profi wurde, haben die Journalisten den Spitznamen gekürzt und ich El Chorri genannt. Als ich angefangen habe, viele Tore zu schießen, sagten sie dazu Chorrigolazos. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich darüber bin. In meinem Stadtbezirk sind alle stolz darauf. Interview: Philipp Kessler