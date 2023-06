Peter Bosz neuer Trainer bei PSV Eindhoven

Teilen

Wird Trainer bei PSV Eindhoven: Ex-Leverkusen-Coach Peter Bosz. © Thilo Schmuelgen/Reuters/Pool/dpa

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Bosz übernimmt den niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven.

Eindhoven - Wie der Verein mitteilte, hat der 59 Jahre alte Niederländer einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschrieben. Bosz ist Nachfolger von Ruud van Nistelrooy, der beim Meisterschaftszweiten und Pokalsieger vor dem letzten Spieltag zurückgetreten war. „PSV und ich sind beide hungrig auf Trophäen.

PSV hat vorige Saison zwei Titel gewonnen, aber es ist unser Ziel, in der kommenden Spielzeit die Eredivisie zu gewinnen“, kündigte der neue Trainer an.

„War unser absoluter Traumkandidat“

Bosz hatte in der Bundesliga Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen betreut. Anschließend war er Trainer von Olympique Lyon in Frankreich und seit Oktober 2022 vereinslos. „Er war unser absoluter Traumkandidat“, erklärte PSV-Fußball-Direktor Earnest Stewart. Als Tabellenzweiter der abgelaufenen Saison hinter Feyenoord Rotterdam spielt Eindhoven in der Champions-League-Qualifikation. dpa