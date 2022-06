Pherai: Neuer Mittelfeldspieler für Eintracht Braunschweig

Immanuel Pherai verpflichtet sich bei Eintracht Braunschweig © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Braunschweig verpflichtet Mittelfeldspieler Immanuel Pherai von Borussia Dortmund.

Braunschweig - Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den offensiven Mittelfeldspieler Immanuel Pherai von Borussia Dortmund verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Mittwoch bekannt. Der 21-jährige Niederländer gab in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt für den BVB, spielte ansonsten aber in der zweiten Mannschaft in der 3. Fußball-Liga.

Die Dortmunder hatten ihn bereits als U17-Spieler von AZ Alkmaar verpflichtet, in Braunschweig unterschrieb Pherai einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2024. «Mit Immanuel bekommen wir einen sehr kreativen Akteur, der uns die nötigen Impulse aus dem Mittelfeld geben wird. Er ist sehr laufstark und selbst torgefährlich», sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Torwart Yannik Bangsow hat die Eintracht dagegen verlassen. Der 24-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag am Mittwoch um zwei Jahre und wechselte danach auf Leihbasis zu Alemannia Aachen in die Regionalliga West. «Für einen jungen Torhüter wie ihn ist es wichtig, dass er Spielpraxis bekommt», sagte der in Marienheide geborene Vollmann. (dpa)