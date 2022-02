Foden-Fight: Mutter von Fußballer Backstage von Mann verprügelt - am Ende des Videos fliegt ein Feuerlöscher

Phil Foden wird Backstage übel beleidigt, daraufhin geht seine Mutter auf eine Gruppe Männer los. © Screenshot Twitter Video

Phil Foden hatte einen schlimmen Abend. Erst verlor Manchester City gegen die Tottenham Hotspurs, dann wurde seine Mutter Backstage verprügelt.

Manchester - Manchester City gegen die Tottenham Hotspur war eine rasante Partie. Der Tabellenführer - trainiert von Pep Guardiola - gab über fast 100 Minuten Spielzeit den Ton an, verlor aber 2:3. Bei Tottenham waren der Neuzugang Dejan Kulusevski und zweimal Harry Kane die Spielverderber im 18.30-Uhr-Topspiel in der Premier League. Für Manchester City konnten Ilkay Gündogan und Riyad Mahrez treffen. Einer, der sich stets abrackerte, aber nicht zu einem Erfolg beitragen konnte, war Youngster Phil Foden.

Phil Foden wird Backstage von Boxkampf beleidigt - Mutter verprügelt

Nach dem Spiel hatte der Angreifer auch schon einen Plan. Mit seinen Liebsten, darunter seiner Mutter, wollte er sich den heiß ersehnten Boxkampf zwischen Kell Brook und Amir Khan ansehen. Der fand in der Manchester Arena statt, also nicht unweit des Etihad Stadiums, in dem Foden kurz zuvor verlor.

Doch nicht der Kampf zwischen Brook und Khan ist jetzt in den britischen Gazetten das große Thema, sondern der Fight seiner Mutter und einem Mann. In dem Video ist zu sehen, wie Foden und seine Leute einen dunklen Gang entlang gehen, als eine Gruppe von drei Leuten den Fußballer wüst beschimpfen. Fodens Freundin Rebecca Cooke soll darauf geschrien haben: „Wen nennst du so?“. Daraufhin stürmt Fodens Mutter Claire aus dem Raum, gerät in ein Wortgefecht und schubst den Mann. Der zögert nicht lange und ballert der Frau eine.

Phil Fodens Mutter in Kampf verwickelt - am Ende fliegt sogar ein Feuerlöscher

Daraufhin entsteht ein wüster Kampf zwischen allen Beteiligten. Die Mutter von Foden lässt sich von dem heftigen Schlag nicht beirren und stürmt wieder auf die Pöbler-Gruppe zu. Einer der Foden zugewandten Schläger nimmt einen Feuerlöscher und wirft diesen auf die anderen. Foden ist bei der ganzen Aktion nur kurz zu sehen, er wollte lediglich seine Mutter verteidigen. Die Polizei hat wohl die Ermittlungen aufgenommen, eine offizielle Stellungnahme von Foden steht noch aus. (ank)