UEFA-Drama wegen einer Pizza: Plötzliche Wende im „Champignons-League“-Streit

Von: Alexander Kaindl

Eine Pizza wurde über Nacht berühmt: Dank eines wohl etwas übereifrigen UEFA-Vertreters. Nun gibt es Neuigkeiten in der Causa „Champignons League“.

Gießen - Solche Geschichten schreibt wohl wirklich nur der Fußball! Aktuell ist Shademan Souri wohl der bekannteste Pizza-Verkäufer der Welt. Warum? Der Hesse hat eine Köstlichkeit namens „Champignons League“ in seinem Sortiment. Klar, dass das der UEFA auf den ersten Blick nicht sonderlich gut schmeckt - schließlich ist die Bezeichnung schon sehr nah an einer Spezialität des europäischen Fußball-Verbandes dran: Gemeint ist natürlich die Champions League*.

Wegen der Champignons League, der Pizza, und der Champions League, dem wichtigsten Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball, gab es deshalb nun ordentlich Brimborium. Denn: Am Sonntag hatte das Gießener Unternehmen Pizzabande GmbH via Instagram ein Anwaltsschreiben öffentlich gemacht, welches im Auftrag der UEFA eingegangen war. Ein Verstoß gegen das Lizenzrecht sollte überprüft werden, die UEFA hat sich den Begriff „Champions League“ für die Königsklasse im europäischen Klub-Fußball schützen lassen.

Pizza-Streit mit der UEFA? „Champignons League“ entfacht heftige Diskussion

Im Anschluss daran war die Aufregung natürlich groß, der Instagram-Beitrag wurde tausendfach geliket. Shademan Souri und seine Marke „Pizza Wolke“ waren plötzlich in aller Munde - genau so, wie es der Geschäftsmann immer haben wollte. Unter das Anwaltsschreiben auf Instagram schrieb er: „Meine Bande & Ich haben einen Weg eingeschlagen und wir werden nicht aufhören, bis wir in allen Truhen sind und irgendwann in allen Öfen gebacken wurden! Ein Mann! Eine Pizza! Mal schauen wie weit die UEFA kommt! KAUFT DIE GEILSTE PILZ-PIZZA DER WELT allLLLLLEEEEE!“

Souri berichtete dem SID am Dienstag vom Wahnsinn der vergangenen Tage rund um die aktuell „berühmteste Tiefkühlpizza der Welt“. Nach eigenen Angaben hat über 60 Interviews gegeben, sogar die englische BBC habe angerufen. „Die UEFA hat uns den Elfmeter hingelegt ohne Tormann“, sagte er: „Wir mussten den Ball dann nur noch reinschießen. Das nimmt man als kleines Start-up, das keine Kohle besitzt für große Marketing-Kampagnen, doch dankend an.“

Champignons League: Pilz-Pizza nach UEFA-Anschreiben plötzlich in aller Munde

Und geht es nach Souri, darf es gerne noch ein bisschen weitergehen. „Vielleicht können wir eine geile Aktion daraus machen, wovon dann beide profitieren“, sagte er: „Weil ich glaube, das würde dem Image von beiden richtig gut tun.“

Einen Rechtsstreit muss er inzwischen nicht mehr fürchten, denn: Die UEFA hat zurückgerudert. Eine Pizza mit Pilzen kann der Champions League nicht gefährlich werden - das sieht man mittlerweile bei der europäischen Fußball-Union ein. „Die UEFA Champions League kann mit dieser köstlich klingenden Pizza gut leben“, teilte der Dachverband am Dienstag mit. Man nehme den Schutz „geistigen Eigentums natürlich ernst, aber in diesem Fall scheint ein übereifriger lokaler Markenvertreter zu voreilig gehandelt zu haben.“ Einige Leute hätten zudem „aus dieser Geschichte ein Drama“ gemacht.

Ein Drama, für das Souri ganz dankbar ist. Im neuesten Instagram-Video auf dem Firmen-Kanal verkündet er die frohe Botschaft: „EILMELDUNG zur späten Stunde: Die Champignons League bleibt da, wo sie ist.“ Vielleicht schickt er als nächste Marketing-Kampagne ja ein paar Pizzen zum UEFA-Firmensitz in die Schweiz? (akl/sid)