Conference League: Lange Sperre für Eintracht-Keeper Trapp?

Von: Sascha Mehr

Das Conferece-League-Spiel gegen Helsinki muss Eintracht Frankfurt ohne Kevin Trapp absolvieren. Der Keeper könnte sogar noch länger gesperrt werden.

Frankfurt – Das erste Auswärtsspiel der Conference-League-Saison 2023/24 lief für Eintracht Frankfurt alles andere als nach Plan. Bei PAOK Thessaloniki kassierte die SGE nach einer ordentlichen Leistung eine vermeidbare Last-Minute-Niederlage und hat nun drei Punkte nach zwei Spielen. Die Adler verloren aber nicht nur das Spiel, sondern nach Abpfiff auch noch Keeper Kevin Trapp, der die Rote Karte sah.

Kevin Trapp Geboren: 8. Juli 1990 (Alter 33 Jahre), Merzig Verein: Eintracht Frankfurt Position: Torwart

Eintracht Frankfurt mit Niederlage in Griechenland

Direkt nach dem Ende der Partie war es auf dem Rasen zu einem Tumult gekommen, infolgedessen der 33-Jährige von Schiedsrichter Simone Sozza des Feldes verwiesen wurde. „Das Spiel war aus und ich bin zu meinen Teamkollegen gegangen. Aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, dass es vor dem Spielertunnel eine Auseinandersetzung gab. Ich wollte mich eigentlich heraushalten. Dann sehe ich den Trainer von Saloniki, wie er gestikulierend aus der Traube herauskommt. Ich habe zu ihm gesagt: Hey, beruhige dich mal. Dann sind noch ein paar Worte von ihm in meine Richtung geflogen“, sagte Trapp zu der Situation.

Für Trapp war die Rote Karte nicht nachvollziehbar: „Das ist für mich ein Skandal. In den Fernsehbildern sieht man, dass ich schlichten wollte. Die Provokation ging von PAOK aus. Ich weiß nicht, warum ich Rot bekommen habe. Laut Schiedsrichter habe ich wieder angefangen, als sich schon wieder alles beruhigt hat. Aber ich habe weder gesehen, was sich beruhigt hat, noch was ich angefangen haben soll. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass der Schiedsrichter auf seiner Entscheidung beharrt.“

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Sein Trainer Dino Toppmöller hatte ebenfalls kein Verständnis für die Entscheidung des Unparteiischen: „Ich war schon auf dem Weg in die Kabine, die erste Rudelbildung hatte sich aufgelöst. Dann war anscheinend nochmal etwas, aber so wie Kevin sagt, hat er einfach als Kapitän versucht zu schlichten. Das kann man auch verlangen und das hat er gemacht. Ich weiß nicht, wieso der Schiedsrichter das gemacht hat.“

Eintracht Frankfurt: Trapp gegen Helsinki gesperrt

Fehlen wird Kevin Trapp definitiv im Conference-League-Spiel gegen HJK Helsinki. „Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer wird sich Ende des Monats mit dem Fall befassen. Bitte beachten Sie, dass Kevin Trapp für mindestens ein Spiel gesperrt ist“, sagte die UEFA auf Anfrage von hr-Sport.

Auf den SGE-Keeper könnte es also auch eine längere Sperre geben. Zumindest gegen Helsinki wird Ersatzmann Jens Grahl zwischen den Pfosten stehen. (smr)