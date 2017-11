Kantersieg in Irland: Spielfreudige Dänen lösen WM-Ticket 2018

Triumph in Dublin

+ © AFP Mit drei Treffern der Matchwinner in Dublin: Dänemark und Christian Eriksen sichern sich das 14. und letzte europäische WM-Ticket. © AFP

Dänemark schnappt sich das letzte europäische Ticket für die WM 2018! Beim Playoff-Rückspiel in Irland erwischen die stark aufspielenden Gäste einen schwachen Start. Am Ende setzt es jedoch ein Debakel für die „Boys in Green“.