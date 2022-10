Podolski empfiehlt Bayern Verpflichtung von Kane

Teilen

Der frühere Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski lächelt in die Kamera. © Bernd Thissen/dpa

Eine Verpflichtung von Harry Kane würde den FC Bayern nach Einschätzung des ehemaligen Münchners Lukas Podolski auf ein noch höheres Niveau heben.

München - „Der würde super passen. Wenn die so einen holen, muss man in den nächsten Jahren wieder über ein Triple nachdenken“, sagte der 37 Jahre alte einstige Fußball-Nationalspieler, der zurzeit für den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze spielt, dem TV-Sender Bild.

Nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona gilt der bis 2024 an Tottenham Hotspur gebundene Kane als einer der Nachfolge-Kandidaten für die Bayern. Podolski verwies jedoch auf die zuletzt gute Form und die Treffsicherheit von Eric Maxim Choupo-Moting: „Aktuell macht es ja Choupo-Mouting nicht schlecht. Die Frage ist, braucht man dann eine klassische Nummer 9.“

Dass Lewandowski mit dem FC Barcelona ein Vorrunden-Aus in der Champions League hinnehmen musste, bezeichnete Podolski als „herben Schlag“. „Natürlich fiebern alle in Polen mit ihm - er ist hier so etwas wie der Hero. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt viele sagen - nicht nur in Polen - ach, wäre er doch lieber in München geblieben.“ dpa