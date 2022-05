Pokalsieg von Eintracht Frankfurt: Bierdusche für den Trainer

Teilen

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner mit dem Pokal und noch vor der Bierdusche © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner ist von seinen Profis von Eintracht Frankfurt bei der Pressekonferenz zum Europa League Sieg überrascht worden.

Sevilla - Mehrere Spieler um Stürmer Goncalo Paciencia kamen in der Nacht zum Donnerstag in Sevilla in den Presseraum und verpassten dem Österreicher eine Bierdusche. Zuvor hatten die Frankfurter das Endspiel gegen die Glasgow Rangers mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen und somit den ersten internationalen Titel seit 1980 erobert. Ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union UEFA bezeichnete die Aktion spontan als «nasse Überraschung». Die Pressekonferenz wurde im Anschluss fortgesetzt. «Der Abend hat gezeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren. Jetzt werden wir vier Tage mit unseren Fans feiern», sagte Glasner, der mit nassen Haaren und komplett durchnässtem T-Shirt weiter die Fragen beantwortete.

Geschlossene Getränkestände sorgen für Unmut

Fans von Eintracht Frankfurt haben sich während des Europa-League-Finales in Sevilla gegen die Glasgow Rangers über geschlossene Getränkestände beklagt. Ein Teil des Oberrangs habe sich vor der Partie zwei Stände geteilt, twitterte der TV-Experte Ralph Gunesch, der inzwischen für die Eintracht als Trainer arbeitet. «Seit Anpfiff gibt‘s nur noch 1 Stand mit ausschließlich Bier (alle 10 Minuten kommt ein Sixpack Wasser an)», fügte der Ex-Profi an. In den sozialen Medien häuften sich in der Nacht zum Donnerstag die Vorwürfe. Die Europäische Fußball-Union UEFA als Organisator der Partie war für eine Stellungnahme angefragt. Die Eintracht hatte die Partie im 44 000 Zuschauer fassenden Estadio Ramón Sánchez Pizjuán am Mittwochabend mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen. (dpa)