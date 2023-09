Lukas Podolski schießt Zabrze mit erstem Saisontor aus den Abstiegsrängen

Von: Johannes Skiba

Ex-Bayern-Profi Lukas Podolski spielt noch immer Fußball. In der Ekstraklasa hat er seinem Verein Górnik Zabrze einen schönen Siegtreffer beschert.

Zabrze – Erst im Mai dieses Jahres verlängerte der frühere FC-Bayern-Profi Lukas Podolski bei seinem polnischen Verein Górnik Zabrze seinen Vertrag bis Juni 2026. An den ersten acht Spieltagen der Ekstraklasa stand der 130-fache deutsche Nationalspieler immer in der Startelf. In den ersten sieben Partien konnte das Team jedoch nur einen Sieg einfahren und stand vor der achten Spielrunde auf einem Abstiegsplatz. Am Wochenende schlug dann erstmals in dieser neuen Saison die Stunde von Lukas Podolski.

Lukas Podolski Geboren: 4. Juni 1985 (Alter 38 Jahre), Gliwice, Polen Aktueller Verein: Górnik Zabrze Position: Stürmer

Podolski knallt den Ball mit links ins Tor

Für Górnik Zabrze und den Ex-Bayern-Spieler Lukas Podolski ging es im Abstiegskracher gegen Aufsteiger Ruck Chorzow. Während die erste Halbzeit torlos endete, fiel kurz nach der Pause der erlösende goldene Treffer des Tages.

Nach einer präzisen Flanke von Offensivakteur Sebastian Musiolik legte sich Poldi den Ball im Strafraum mit rechts auf seinen linken Hammer und zog aus rund zehn Metern gewohnt wuchtig ab. Der ball landete unhaltbar im oberen Bereich der linken Torseite. Zwar war der Treffer nicht ganz so spektakulär wie sein Tor des Jahres 2022 oder sein Ligatreffer im März, wohl aber einer in ordentlicher Poldi-Manier.

Lukas Podolski bejubelt seinen ersten Saisontreffer für Górnik Zabrze. © imago/Chwieduk

Lukas Podolski ist der torgefährlichste Spieler von Górnik Zabrze

Dieser sehenswerte Torerfolg von Lukas Podolski genügte am Ende für drei Zähler gegen den Aufsteiger. Damit setzte sich Zabrze von Abstiegsrang 16 auf Platz 14. Podolski zeigte sich außerdem unbeeindruckt davon, dass er seine Kapitänsbinde, die er an den ersten sechs Spieltagen trug, an den wiedergenesenden Linksverteidiger Erik Janza abgeben musste.

Viel Zeit zum Feiern und Durchatmen hat das Team von Trainer Jan Urban aber nicht. Denn schon nächstes Wochenende geht es für Poldi und Co. in die polnische Hauptstadt Warschau zur Topmannschaft Legia. Podolskis Leistungen werden für Górnik Zabrze auch für zukünftige Erfolge nötig sein. Mit seinem ersten Saisontor und einer Vorlage ist der 38-Jährige der Topscorer in seiner Mannschaft. (jsk)