Historischer Erfolg! Marokko schlägt Portugal: Bittere Tränen von Cristiano Ronaldo

Von: Florian Schimak

Die WM 2022 hat ihre nächste Überraschung. Marokko schlägt Portugal und steht als erstes Team aus Afrika im WM-Halbfinla. Für Ronaldo war es ein bitterer Abend.

Marokko – Portugal 1:0 (1:0)

Unfassbar! Marokko gelingt Überraschung und steht als erstes Teams aus Afrika im WM-Halbfinale

gelingt Überraschung und steht als erstes Teams aus Afrika im En-Nesyri trifft! Außenseiter geht nach Torwart-Patzer mit 1:0 in Führung

Update vom 10. Dezember, 18.21 Uhr: Während die einen feiern, ist mindestens einer zutiefst betrübt. Cristiano Ronaldo hat beim Aus der Portugiesen in seinem insgesamt 196. Länderspiel auch sein 22. WM-Spiel absolviert und damit den Argentinier Diego Maradona, den Polen Wladyslaw Zmuda (Polen) sowie Uwe Seeler hinter sich gelassen (je 21).

Als CR7 in die Katakomben marschiert, flossen beim Superstar bittere Tränen. War es der letzte Auftritt von Ronaldo im Trikot von Portugal? Wie geht es weiter für den 37-Jährigen? Die nächsten Wochen werden es zeigen.

Marokko – Portugal 1:0 (1:0)

Marokko: Bono - Hakimi, El Yamiq, Saiss (ab 58. Dari), Attiyat Allah - Amrabat - Ounahani, Amallah (ab 65. Cheddira) - Ziyech (ab 82. Abdoukhlal), En-Nesyri (ab 65. Banoun), Boufal (ab 82. Portugal: Diogo Costa - Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro (ab 51. Joao Cancelo) - Ruben Neves (ab 51. Cristiano Ronaldo), Otavio (ab 69. Vitinha) - Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix - Goncalo Ramos (ab 69. Rafael Leao) Tore: 1:0 En-Nesyri (42.)

+++ Fazit: Die WM 2022 schreibt Geschichte! Marokko zieht als erstes Team aus Afrika in ein Halbfinale ein. Der Underdog schlägt im WM-Viertelfinale Portugal und trifft nun auf England oder Frankreich. Besonders bitter verlief der Abend für Cristiano Ronaldo, der einen Rekord aufstellte, aber nun wohl von der ganz großen Fußball-Bühne abtritt. +++

Geschichte: Marokko steht als erste Mannschaft aus Afrika im WM-Halbfinale. © IMAGO / Agencia EFE

2. HALBZEIT

90.+8 Minute: AUS! VORBEI! MAROKKO STEHT IM WM-HALBFINALE! UNFASSBAR!!!

90.+7 Minute: Pepe hat die ganz große Chance zum Ausgleich, köpft aber daneben!

90.+5 Minute: Was für ein Krimi! Marokkos Bank steht komplett an der Bank, auch bei Portugal hält es keinen mehr auf dem Platz.

90.+3 Minute: Gelb-Rot für Cheddira. Innerhalb von drei Minuten, auch nicht schlecht.

90.+1 Minute: Cristiano Ronaldo hat die dicke Chance! CR7 wird geschickt, sucht im Strafraum direkt den Abschluss, aber Bono ist unten und hält. Die Sensation nimmt Gestalt an.

90. Minute: Es werden 8 Minuten (?) nachgespielt...

88. Minute: Nur noch zwei Minuten hier. Das ist alles nicht zu glauben. Die nächste Sensation bahnt sich an.

83. Minute: Was für eine Parade! Marokko verliert den Ball am eigene Sechzehner, CR7 wird im Strafraum angespielt, lässt auf Joao Felix klatschen und der fackelt das Ding ins lange Eck – doch Bono fischt das Ding aus dem Winkel! Unfassbar!

76. Minute: Noch eine Viertelstunde. Gelingt Marokko die große Sensation und zieht als erstes afrikanisches Land in ein WM-Halbfinale ein?

71. Minute: Marokko kommt jetzt nicht mehr über die Mittellinie, der Druck von Portugal wird immer größer. Nun kommt Rafael Leao ins Spiel. Der Milan-Angreifer traf bei der WM bislang zweimal, jeweils immer nach Einwechslung.

64. Minute: Bruno Fernandes! Der Mittelfeld-Star wird am Strafraum angespielt und zieht sofort ab – doch die Kugel zischt haarscharf über das Tor. Der Druck von Portugal nimmt nun gefühlt sekündlich zu.

58. Minute: Ach herrje! Was für eine Chance für Portugal. Otavio dreht sich wunderbar am Strafraum, chippt ihn in die Mitte, wo Goncalo Ramos völlig blank steht. Doch der Hattrick-Schütze aus dem Achtelfinale setzt den Kopfball drei Meter neben das Tor. Da war definitiv mehr drin.

51. Minute: Cristiano Ronaldo kommt ins Spiel!

Cristiano Ronaldo (l.) kommt beim Stand von 0:1 gegen Marokko in die Partie. © IMAGO / ANP

50. Minute: Wieder sieht Diogo Costa nicht sehr gut aus. Nach einem Freistoß patscht er daneben, dieses Mal aber bleibt‘s ohne Gegentreffer.

46. Minute: Weiter geht‘s in Doha!

+++ Halbzeit-Fazit: Ein intensives WM-Viertelfinale mit wie aufgedreht spielenden Marokkanern. Der Underdog verteidigt gut und schaltet bei Ballgewinn immer schnell um. Portugal hat durch Joao Felix und Bruno Fernandes aber auch zwei Aluminium-Treffer und somit auch Pech. Allerdings ist die Führung für Marokko nicht unverdient, weil sie die Nordafrikaner hier keineswegs verstecken. Es dürfte eine spannende zweite Hälfte werden +++

1. HALBZEIT

45.+2 Minute: Pause in Doha!

45. Minute: Fast die direkte Antwort von Portugal! Bruno Fernandes bekommt die Kugel im Strafraum und sucht aus der Drehung den Abschluss. Der United-Star überrascht damit Bono, aber trifft nur die Latte. Auf der anderen Seite kontert Marokko wieder, doch die gute Möglichkeit wird liegengelassen.

En-Nesyri trifft! Außenseiter geht nach Torwart-Patzer mit 1:0 in Führung

42. Minute: TOOOOOOOOOOOR! Der Außenseiter führt! Was für ein Patzer vom Keeper! Nach eienr Flanke von links kommt Diogo Costa aus seinem Tor, doch En-Nesyri ist eher am Ball und köpf das 1:0 für Marokko!

En-Nesyri trifft: Außenseiter Marokko geht nach Torwart-Patzer gegen Portugal mit 1:0 in Führung. © IMAGO / ANP

35. Minute: Ein durchaus ansehnlicher Kick hier in Doha. Das liegt aber auch an Marokko, die durch Amallah jetzt eine richtig gute Chance haben. Doch der Mittelspieler jagt die Kugel im Sechzehner aus guter Position leider auf den dritten Rang.

31. Minute: Ganze dicke Chance für Portugal. Nach einem hohen Ball in die Spitze, bekommt wieder Joao Felix den zweiten Ball. Sein Abschluss wird gefährlich abgefälscht und streift das Lattenkreuz. Da hätte Bono keine Chance gehabt, er war schon auf dem Weg in die andere Ecke. Glück für Marokko!

24. Minute: Heftiger Zusammenprall zwischen Bono und Bruno Fernandes. Sofort kommen die marokkanischen Mannschaftskollegen zum Ort des Geschehens und bedrängen den Portugiesen. Aber alles halb so wild, beide vertragen sich sofort wieder – sogar im Sitzen. Wenige Augenblicke später zieht Ziyech einen Freistoß aufs Tor, doch En-Nesyri bringt den Kopfball nicht aufs Gehäuse.

Marokko gegen Portugal jetzt live: Erste dicke Chancen – Joao Felix auffällig

19. Minute: Für Marokko herrscht im Stadion eindeutig Heimspiel-Atmosphäre. Jede Aktion der Afrikaner wird hier frenetisch gefeiert. Aber Portugal versucht trotzdem einen klaren Kopf zu behalten. Derweil werden die Marokkaner immer gefährlicher. Zwingend werden sie aber auch nicht.

11. Minute: Also Marokko versteckt sich hier keineswegs. Bereits zwei mehr oder weniger gute Abschlüsse haben die Afrikaner zu verzeichnen. Auffällig: Portugal hat deutlich mehr den Ball (82 Prozent), doch die Marokkaner schalten immer wieder bei Ballgewinn schnell um.

5. Minute: Wilder Auftakt hier mit vielen Zweikämpfen und wenig strukturiertem Spiel. Man merkt beiden Mannschaften die Nervosität schon ein wenig an. Die erste große Chance haben dann die Portugiesen durch Joao Felix. Nach einem Freistoß taucht der Atletico-Star am Fünfer glockenfrei auf und zwingt Bono zur ersten Parade.

1. Minute: Anpfiff! Die Partie zwischen Marokko und Portugal läuft.

Update vom 10. Dezember, 15.55 Uhr: Die Hymnen erklingen. Gleich geht‘s los!

Update vom 10. Dezember, 15.48 Uhr: In nicht einmal 15 Minuten geht es los, dann rollt der Ball im Al-Thumama Stadium in Doha. Wer setzt sich im WM-Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal durch?

Update vom 10. Dezember, 15.32 Uhr: Ganz Marokko, ja der ganze afrikanische Kontinent und die arabische Welt drücken heute die Daumen. Die Marokkaner wären das erste Team aus Afrika, da in einem WM-Halbfinale stehen würde. Bitter für das Team von Walid Regragui: Bayern-Star Mazraoui fällt für das so wichtige WM-Viertelfinale gegen Portugal aus. Für ihn steht Attiyat Allah in der Startelf.

Update vom 10. Dezember, 15.18 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Facundo Tello. Pikant: Der junge Mann ist aus Argentinien. Zwar können die Portugiesen oder Marokko frühestens im WM-Finale auf Lionel Messi und Co. treffen. Doch der ewige Streit um die Krone des Weltfußballs zwischen CR7 und Messi könnte dabei womöglich eine kleine Rolle spielen.

Marokko gegen Portugal heute live: Ronaldo wieder auf nur der Bank! Drohte er mit Abreise?

Cristiano Ronaldo sitzt im WM-Viertelfinale zwischen Portugal und Marokko wieder auf der Bank. © IMAGO / Agencia MexSport

Update vom 10. Dezember, 14.41 Uhr: Tatsächlich! Cristiano Ronaldo sitzt auch im WM-Viertelfinale wieder nur auf der Bank. Allerdings hat Nationaltrainer Fernando Santos auch wenig Grund, sein Team nach der 6:1-Gala gegen die Schweiz ohne den Superstar umzustellen.

Update vom 10. Dezember, 14.18 Uhr: Steht Cristiano Ronaldo in der Startelf von Portugal? In gut einer halben Stunden dürften wir erfahren, ob CR7 – wie schon im Achtelfinale – zunächst wieder auf der Bank Platz nimmt.

München/Doha – Das nächste Viertelfinale der WM 2022 steht an! Dieses Mal kämpfen Marokko und Portugal um den Einzug ins WM-Halbfinale. Wer folgt Argentinien und Kroatien? Schaffen es die Marokkaner, wäre sie das erste afrikanische Team, dem dieser Erfolg gelang.

Auch der FC Bayern wird den Nordafrikaner die Daumen drücken. Immerhin ist mit Noussair Mazraoui ein FCB-Star in deren Team. Dabei haben die Bayern eine ganz bittere Pille zu schlucken, denn Kapitän Manuel Neuer fällt nach einem bei einem Ski-Unfall erlittenen Unterschenkelbruch für den Rest der Saison aus.

Marokko gegen Portugal: Fernando Santos will Ronaldo-Thema ausblenden

Cristiano Ronaldo und Fernando Santos haben offenbar unterschiedliche Vorstelungen in Sache Aufstellung. © IMAGO / PA Images

Vor dem WM-Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal steht natürlich wieder ein Name im Fokus: Cristiano Ronaldo! Der Superstar saß im Achtelfinale beim 6:1 gegen die Schweiz überraschend auf der Bank und reagierte im Anschluss bockig. Wie schaut es heute aus?

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos will die Debatten um die Reservisten-Rolle von CR7 vor dem WM-Viertelfinale gegen Marokko ausblenden. „Die emotionale Seite spielt keine Rolle. Ob ich vor dem Spiel mit ihm gesprochen habe, das ist nicht wichtig“, sagte der 68-Jährige mit Blick auf den Wirbel um den Kapitän, der Portugals Nationalmannschaft während dieser WM begleitet.

Marokko gegen Portugal heute live: Drohte er mit Abreise? Wieder Ärger um Ronaldo

Nachdem Ronaldo im Achtelfinale erstmals seit 2008 in einem großen Turnierspiel nicht in der Startelf gestanden hatte, war berichtet worden, der Kapitän habe mit seiner Abreise aus Katar gedroht.

Am Ende blieb er doch und hofft nun, gegen Marokko wieder zum Einsatz zu kommen. (smk/dpa)