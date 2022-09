Portugal gegen Spanien im TV und Stream: Wo läuft heute die Nations League live?

Von: Philipp Kuserau

In der Nations League kommt es zum Top-Spiel zwischen Portugal und Spanien. © IMAGO/Daisuke Nakashima

In der Nations League kommt es heute Abend zum Top-Spiel zwischen Portugal und Spanien. Wir verraten, wo das Spiel im TV und Stream übertragen wird.

München – Am heutigen Dienstag finden die letzten Partien des sechsten Nation-League-Spieltages statt. Zum Abschluss kommt es nochmal zum Showdown zwischen Portugal und Spanien.

Enge Konstellation in Gruppe A2: Spanien kann Portugal noch von Platz eins verdrängen

Cristiano Ronaldo spielte beim 4:0-Erfolg über Tschechien am vergangenen Samstag über die vollen 90 Minuten, machte viele Wege, hatte die ein oder andere Abschlusschance, blutete zwischenzeitlich heftig aus der Nase, blieb am Ende jedoch trotzdem torlos. Die Show machten an diesem Abend gegen biedere Tschechen seine Teamkollegen von Manchester United. Der aktuell stark aufspielende Diogo Dalot erzielte einen Doppelpack (33. und 52.), Bruno Fernandes traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Nur beim alles entscheidenden Treffer zum 4:0 durch Diogo Jota (82.) vom FC Liverpool steuerte CR7 immerhin noch ein Assist bei. Durch das Ausrufezeichen gegen Tschechien grüßen die Portugiesen von Platz eins der Gruppe A2 und können das Halbfinale der Nations League aus eigener Kraft schaffen.

Spanien verliert zu Hause gegen die Schweiz

Zwei Punkte trennt Portugal vor den zweitplatzierten Spaniern, die am letzten Spieltag ein 1:2-Ohrfeige von der Schweiz kassierten. Mit einem Sieg beim ehemaligen Europameister könnten die Iberer noch auf Platz eins klettern und in die K.o.-Runde der Nations League einziehen. Ein Unentschieden würde allerdings nur den Portugiesen weiterhelfen. Das Hinspiel am ersten Spieltag endete 1:1. Nun kommt es knapp zwei Monate vor der WM 2022 in Katar zum erneuten Kräftemessen. Beide Nationen gehören zum Teilnehmerfeld der Weltmeisterschaft.

Begegnung Portugal - Spanien Datum Dienstag, 27. September 2022 Anpfiff 20.45 Uhr Stadion Estádio Municipal de Braga (Braga)

Portugal gegen Spanien live: Wo läuft die Nations League heute im TV und Stream?

Das Spitzenspiel läuft heute Abend live und in voller Länge bei DAZN. Ab 20.35 Uhr ist der Live-Stream auf der Plattform abrufbar. Kommentieren werden Jan Platte und Ex-Löw Benny Lauth. Um das Programm von DAZN nutzen zu können, ist ein gültiges Abo nötig (29,99 Euro pro Monat). Wer Apple TV, Smart-TV oder einen Fire TV Stick besitzt, kann den Stream von DAZN auch auf dem Fernseher empfangen. (kus)

Portugal empfängt Spanien: Die heutige Übertragung der Nations League in der Übersicht

TV DAZN (via Apple TV, Smart-TV oder Fire TV Stick) Live-Stream DAZN Highlights DAZN