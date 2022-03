Portugal - Türkei live: Wo läuft der WM-Quali-Kracher heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Cristiano Ronaldo trifft in den WM-Qualifikations-Playoffs mit Portugal auf die Türkei. © Petro Fiuza/Imago

Portugal und die Türkei müssen weiterhin um das WM-Ticket 2022 kämpfen. Wo wird das WM-Qualifikations-Spiel heute live im TV und Stream übertragen? Die Übersicht.

Lissabon/München ‒ In Europa werden noch drei Tickets für die WM 2022 in Katar vergeben. In den Qualifikations-Playoffs muss erst das Halbfinale gespielt werden, dann geht es in die Finalrunde. Das vielleicht namhafteste Halbfinale wird zwischen Portugal und der Türkei gespielt. Mit Cristiano Ronaldo und Co. muss der Europameister von 2016 die Ehrenrunde durch die Playoffs drehen. Selbst wenn die Türkei, die bei der letzten Europameisterschaft hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, geschlagen werden sollte, bedeutet das noch lange nicht die Teilnahme an der WM 2022.

Das gewonnene Halbfinale qualifiziert den Sieger nämlich nur für die Finalrunde, in der die drei verbleibenden WM-Teilnehmer aus Europa ausgespielt werden. Dort treffen die sechs Halbfinal-Sieger aufeinander. Die Paarungen stehen auch schon fest. Der Sieger zwischen Portugal und der Türkei muss demnach gegen den Sieger aus dem Duell zwischen Italien und Nordmazedonien spielen. Es könnte also zum Kracher-Finale zwischen Portugal und Italien kommen, den beiden letzten Europameistern.

Portugal - Türkei WM-Qualifikation 2022 Playoffs - Halbfinale Datum, Uhrzeit 24. März 2022, 20.45 Uhr Spielort Estadio do Dragao, Porto (Portugal)

WM-Qualifikation Katar 2022: Portugal scheitert denkbar knapp an Serbien

CR7 lieferte in der WM-Qualifikation mit sechs Toren aus sieben Spielen zwar eine gewohnt starke Quote ab, konnte den Gang in die Playoffs jedoch nicht verhindern. Mit 17 Punkten verlor man den Zweikampf gegen Serbien, das mit starken 20 Zählern kaum Fehler zuließ. Am entscheidenden, letzten Spieltag nahm das Drama schließlich seinen Lauf. Die Teams gingen in Lissabon punktgleich mit 17 Zählen in das direkte Duell. Dabei schoss Stürmer Aleksandar Mitrovic in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer und schickte seine Nation damit per Direktticket nach Katar. Die Portugiesen müssen daher die Extrarunde drehen.

Auch in der Gruppe G ging es denkbar knapp zu. Mit der Niederlande, der Türkei und Norwegen um BVB-Stürmer Erling Haaland machten sich drei Teams Hoffnung auf die zwei vordersten Plätze. Am Ende setzte sich die Niederlande mit nur zwei Punkten vor der Türkei durch. Norwegen blieb mit 18 Punkten nur der dritte Platz. Die Türkei stellte zwar eine gute Offensive und schoss ganze 27 Tore in zehn Spielen, war aber vor allem defensiv anfällig und kassierte in der Gruppe mehr Tore als beispielsweise Lettland und Montenegro. Gegen die portugiesische Offensive um CR7, Bernardo Silva und Diogo Jota wird mehr Standfestigkeit notwendig sein.

Playoffs der WM-Qualifikation 2022: Die Gruppen von Portugal und der Türkei in der Übersicht

WM-Qualifikation Gruppe A:

Platz Team Tore Punkte 1. Serbien 18:9 20 2. Portugal 17:6 17 3. Irland 11:8 9 4. Luxemburg 8:18 9 5. Aserbaidschan 5:18 1

WM-Qualifikation Gruppe G:

Platz Team Tore Punkte 1. Niederlande 33:8 23 2. Türkei 27:16 21 3. Norwegen 15:8 18 4. Montenegro 14:15 12 5. Lettland 11:14 9 6. Gibraltar 4:43 0

Portugal - Türkei: Wo laufen die Playoffs der WM-Qualifikation heute live im TV und Stream?

Im linearen Fernsehen werden die Playoffs leider nicht gezeigt, kein TV-Sender hält die Übertragungsrechte an den Qualifikationsspielen der WM ohne deutsche Beteiligung. Wer Smart-TV, Apple TV oder einen Fire TV Stick hat, kann die Partie zwischen Portugal und der Türkei immerhin über die DAZN-App auf einem großen TV-Bildschirm sehen. Der Streaminganbieter hält die Rechte an den Spielen exklusiv, es wird jedoch ein Abo benötigt, um das Angebot nutzen zu können. Neben der Übertragung der Einzelspiele bietet DAZN außerdem eine Konferenz an und wird dort zwischen den einzelnen Spielen hin und her schalten.

Das Einzelspiel zwischen Portugal und der Türkei wird auf DAZN von Uli Hebel kommentiert. Als Experte fungiert der ehemalige Fußball-Profi Sascha Bigalke. Die Übertragung startet pünktlich um 20:45 Uhr.

Portugal-Türkei WM-Qualifikation 2022 Playoffs - Halbfinale Free-TV - Live-Stream DAZN Live-Ticker tz.de

WM-Qualifikation: Die Playoffs zwischen Portugal und der Türkei im Live-Ticker auf tz.de

Wer kein DAZN-Abo besitzt und sich die Partie damit nicht anschauen kann, kann mit dem Live-Ticker von tz.de immer auf aktuellem Stand bleiben. Dort wird jede wichtige Szene ausführlich beschrieben. (ta)