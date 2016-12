Premier League: So sehen Sie den „Boxing Day“ heute im Live-Stream

Fußball am zweiten Weihnachtsfeiertag

London - In England steht heute der „Boxing Day“ an. So sehen Sie die Premier-League-Spiele in Deutschland im Live-Stream.

Über die Weihnachtsfeiertage rollt in keiner europäischen Fußballliga der Ball. Nun ja, das stimmt nicht ganz. Denn die englische Premier League stellt seit mehreren Jahren die Ausnahme dar. Dort wird am ersten beziehungsweise zweiten Weihnachtsfeiertag Fußball gespielt. In diesem Jahr sind insgesamt 14 von 20 Erstligisten davon betroffen. Folglich finden am 26. Dezember sieben Partien statt. Dieser Tag gilt in Großbritannien und in den anderen Commonwealth-Ländern als „Boxing Day“. Woher dieses Wort kommt ist nicht ganz klar. So viel ist aber klar: Mit dem Boxsport hat es nichts zu tun. Es gibt andere Erklärungen: Früher wurden an diesem Tag den Hausangestellten von ihren adligen Herrschaften Geschenke in Schachteln, (englisch: „Box“) überreicht. Früher war es in Großbritannien außerdem üblich, dass Angestellte am Tag nach Weihnachten - wenn die Arbeit wieder aufgenommen wurde - mit kleinen Schachteln zu ihren Arbeitgebern gingen, um sich damit ihren Jahresbonus abzuholen. Eine weitere Erklärung für das Wort „Boxing Day“: In Kirchen wurde an Weihnachten Geld in einer Box gesammelt, das am Tag danach an die Armen verteilt wurde.

Aber zurück zum Fußball und zur Premier League: Unter anderem wird der amtierende Meister Leicester City am Boxing Day 2016 im Einsatz sein. Die „Foxes“ empfangen vor heimischer Kulisse den FC Everton, müssen dabei auf die gesperrten Leistungsträger Jamie Vardy, Christian Fuchs und Robert Huth verzichten. Auch die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi, die beim FC Arsenal unter Vertrag stehen, müssen am zweiten Weihnachtsfeiertag im Emirates Stadium auflaufen. Gegner wird West Bromwich Albion sein. (Eine Übersicht mit allen sieben Partien am „Boxing Day“ finden Sie am Ende des Artikels)

Spannende Duelle sind am „Boxing Day“ 2016 garantiert. Hier erfahren Sie, wo sie die Partien der Premier League im Live-Stream verfolgen können.

„Boxing Day“ 2016 in der Premier League: Heute keine Spiele im deutschen TV

Früher lief die Premier League auf Sky. Diese Zeiten sind vorbei. Der Pay-TV-Sender hat die TV-Rechte für die englische Spitzenliga ab dieser Spielzeit nicht mehr inne. Auch kein anderer deutscher Sender hat die Senderechte für die englische Liga. Heißt somit: In Deutschland kann man die Premier League am Boxing Day 2016 nicht im TV sehen.

„Boxing Day“ 2016 in der Premier League: Die Spiele heute im Live-Stream bei Dazn

Beim Online-Streamingportal Dazn, das zur Perform Group gehört, werden 200 Partien der Premier-League-Saison 2016/2017 live und exklusiv übertragen. Die Live-Streams sind über jeden gängigen Webbrowser aufrufbar. Allerdings ist Nutzung von Dazn leider nicht kostenlos. Wer sehen möchte, wie sich die englischen Top-Klubs Arsenal, Manchester United und Chelsea einen Tag nach Weihnachten schlagen, muss zuvor ein Abonnement abschließen. Monatlich kostet die Nutzung von Dazn 9,99 Euro, wobei der erste Monat komplett gratis ist. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Wer nicht die Möglichkeit hat sich die Premier-League-Begegnungen auf dem PC oder Laptop beziehungsweise auf dem TV (zum Beispiel über SmartTV oder Amazon Fire TV) anzusehen, kann dies auch auf dem Smartphone oder Tablet tun. Dazu steht in den App-Stores die Dazn-App kostenlos zum Download bereit. Apple-Kunden finden diese bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store.

Wichtig: Das Streamen von Fußball-Spielen verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Das Kontingent eines herkömmlichen Mobilfunkvertrags könnte somit sehr schnell aufgebraucht sein. Dies hat zur Folge, dass die Surfgeschwindigkeit für den restlichen Monat gedrosselt wird. Nutzen Sie deshalb beim Streamen eine stabile WLAN-Verbindung.

„Boxing Day“ 2016 in der Premier League: Die Spiele heute im kostenlosen Live-Stream

Fußball-Fans finden auch im Internet wieder eine Vielzahl kostenloser Live-Streams, um die Spiele der Premier League verfolgen zu können. Allerdings soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Ton- und Bildqualität solcher Streams meist zu wünschen übrig lässt, sie nur mit einem ausländischen Kommentar versehen sind und regelmäßig durch lästige Werbeeinblendungen unterbrochen werden. Darüber hinaus besteht die Gefahr, sich bei der Nutzung Computer-Viren oder andere Malware einzufangen, die den Rechner oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

Außerdem gibt es große Zweifel an der Legalität solcher Live-Streaming-Angebote. Wer deshalb auf Nummer sicher gehen möchte, findet in diesem Artikel eine Übersicht kostenfreier und legaler Live-Streams.

„Boxing Day“ 2016 in der Premier League: Alle heutigen Spiele und Anstoßzeiten im Überblick

Montag, 26. Dezember 2016 um 13.30 Uhr

FC Watford - Crystal Palace

Montag, 26. Dezember 2016 um 16 Uhr

FC Arsenal - West Bromwich Albion

FC Burnley - FC Middlesbrough

FC Chelsea - AFC Bournemouth

Leicester City - FC Everton

Manchester United - AFC Sunderland

Swansea City - West Ham United

