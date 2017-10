Klopps Liverpool gewinnt gegen Wagners Huddersfield

ManUnited und ManCity erfolgreich

+ © AFP Treffen der Kumpels: Jürgen Klopp (M.) empfängt mit dem FC Liverpool David Wagner (r.) und Huddersfield Town. © AFP

Das Duell der deutschen Trainer in der Premier League geht an Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool Kumpel David Wagner und Huddersfield Town bezwingt. In Manchester wird doppelt gejubelt.