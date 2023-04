Pep vs. Klopp: Wo läuft City gegen Liverpool live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

In der Premier League steigt am Wochenende das Match zwischen Manchester City und Liverpool. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Manchester - Spektakuläres Duell in der Premier League: Nach der Länderspielpause empfängt Manchester City den FC Liverpool am 29. Spieltag. Anpfiff ist am Samstag, 1. April 2023, um 13.30 Uhr im Eithad Stadium.

City gegen die Reds: Sky zeigt den Showdown zwischen Pep und Klopp exklusiv

Das Match zwischen City und Liverpool läuft live und exklusiv ab 13.30 Uhr beim Pay-TV-Sender Sky auf dem Sender Sky Sport Premier League.

Die Vorberichte mit Florian Schmidt-Sommerfeld und einem seiner Experten beginnen um 13 Uhr.

Den Kommentar übernimmt ebenfalls Schmidt-Sommerfeld.

Die Partie kann auch im Live-Stream via Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos) und WOW TV (Abo erforderlich) empfangen werden.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen.

Liverpool kämpft um die Champions League - City will weiter an Arsenal dranbleiben

Mit dem Meisterschaftsrennen hat Jürgen Klopp und sein FC Liverpool in dieser Saison nichts am Hut. Dafür ist bei den Reds die gesamte Saison über aufgrund von zahlreichen Verletzungen und Formschwankungen vieler Leistungsträger einfach zu viel Sand im Getriebe. Für Liverpool geht es im Schlussspurt der Saison einzig und allein noch um die Champions-League-Plätze. Aktuell hat LFC noch fünf Punkte auf Newcastle aufzuholen, um dieses Ziel doch noch zu erreichen. Kein leichtes Unterfangen angesichts nur noch neun ausstehender Spieltage.

Am 29. Spieltag kommt es in der Premier League zum Duell zwischen City und Liverpool. © IMAGO/David Rawcliffe

City dagegen hat die Hoffnung, Tabellenführer Arsenal nochmal auf die Pelle zu rücken, noch nicht ganz aufgegeben. Aktuell beträgt der Rückstand auf die Gunners acht Punkte - allerdings haben die Citizens auch noch ein Spiel mehr zu spielen. Das letzte Ligaspiel gegen Liverpool ging aus Sicht von City mit 0:1 verloren. Im Achtelfinale des EFL-Cups konnten sich die Skyblues allerdings mit 3:2 gegen Liverpool durchsetzen.

City empfängt Liverpool in der Premier League: Die Übertragung im TV und Stream in der Übersicht

Begegnung Manchester City - FC Liverpool Anpfiff 13.30 Uhr Stadion Etihad Stadium (Manchester) Free-TV Sky Live-Stream Sky Go, WOW TV

