Pressestimmen zum Eberl-Rauswurf bei RB Leipzig: „Trennung war alternativlos“

Von: Luca Hartmann

RB Leipzig hat sich am Freitagabend überraschend von Geschäftsführer Max Eberl getrennt. Die deutsche Presse spricht von einer „alternativlosen“ Trennung.

Leipzig - Paukenschlag bei RB Leipzig am Freitagabend! Nicht einmal 25 Stunden vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern haben die Sachsen überraschend Geschäftsführer Max Eberl entlassen. Kurios: Ausgerechnet Eberl wird beim Rekordmeister immer wieder gehandelt, könnte dort den Posten als Sportdirektor übernehmen.

RB Leipzig hat sich überraschend von Eberl getrennt. © Jan Woitas/dpa

In der Pressemitteilung zur Trennung von Eberl gibt RB „fehlendes Commitment“ des 50-Jährigen als Trennungsgrund an. Besonders soll den Bossen missfallen sein, dass Eberl einem möglichen Engagement bei den Münchnern keinen klaren Riegel vorschob und ein klares, langfristiges Bekenntnis zu den Leipzigern vermied. Auf X, ehemals Twitter, wird der Rausschmiss von Eberl bereits heiß diskutiert. Doch was meint die deutsche Presselandschaft zum Rausschmiss von Eberl bei RB Leipzig? In einem sind sich die Medien einig: Die Trennung kommt zwar überraschend, war jedoch alternativlos!

Kicker über den Eberl-Rausschmiss bei RB Leipzig

„Der Zeitpunkt des Rauswurfs von Max Eberl bei RB Leipzig kommt überraschend, gegärt hat es in der Führungsebene des Pokalsiegers jedoch schon seit Längerem. (...) Eineinhalb Jahre hat Oliver Mintzlaff nach der Trennung von Sportdirektor Markus Krösche im Frühsommer 2021 daran getüftelt, eine überzeugende und zukunftsträchtige Nachfolgelösung zusammenzustellen, und diese dann im Dezember mit dem „absoluten Wunschkandidaten“ Max Eberl präsentiert. Nach nicht einmal zehn Monaten ist das Projekt mit dem Rauswurf des Sport-Geschäftsführers, für den RB eine siebenstellige Ablöse an Borussia Mönchengladbach zahlte, schon wieder Geschichte. So überraschend der Zeitpunkt dieser Entscheidung einen Tag vor dem Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern auch kam, die Entscheidung ist konsequent und ein Zeichen der Stärke. Die Botschaft hinter der Freistellung - „fehlendes Commitement zum Klub“ - lässt an Deutlichkeit keine Wünsche offen und keinen Raum für Spekulationen: Wer sich wie Eberl nicht mit voller Überzeugung dem Verein und seiner Aufgabe hingibt, für den ist kein Platz im Fußball-Kosmos von Red Bull. Erst recht nicht, wenn er so viel Macht und Verantwortung vereint, wie sie in der Geschichte des Vereins kein Sportlicher Leiter zuvor innehatte. Nicht mal der langjährige RB-Macher Ralf Rangnick.“

Eberl-Entlassung und Wechsel zum FC Bayern - das schreibt die Bild

„Kurioserweise (ist die Entlassung von Max Eberl) eine Entwicklung, mit der alle Beteiligten gut leben können. Leipzig, weil es Sportdirektor Schröder und Trainer Rose waren, die den Umbau im Sommer ganz entscheidend mitgestaltet haben. Ober-Boss Mintzlaff hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er knallhart durchgreift, falls er den Erfolg gefährdet sieht. Da Eberl ein RB-Bekenntnis verweigerte, war eine Trennung alternativlos, um das Dauer-Nervthema zu beenden. Zudem dürfte Mintzlaff sich auf die Ablöse-Verhandlungen mit Bayern schon freuen, nachdem er ihnen für Nagelsmann die Weltrekord-Summe von mehr als 20 Mio. Euro abgeluchst hatte. (Auch für) Eberl, weil der Weg zu seinem Wunsch-Job in München frei ist und das Interview-Rumeiern zu einem möglichen Bayern-Wechsel endlich ein Ende hat. Privat fühlt er sich in München ohnehin am wohlsten. (Und für) Bayern, weil jetzt der Mann auf dem Markt ist, der die Idealbesetzung als Sport-Manager sein könnte, um nach und nach die Lücke von Hoeneß und Rummenigge zu füllen.“

Die Leipziger Volkszeitung über die „nachvollziehbare“ Trennung von Eberl

„RB Leipzig trennt sich von Geschäftsführer Max Eberl. Sofort. Das wirkt wie ein Paukenschlag, ist es aber nicht. (...) Der Bundesligist handelt überlegt und nachvollziehbar. (...) Das um 17 Uhr veröffentlichte Statement wirkte auf den zweiten Blick so gar nicht wie ein Paukenschlag. Es wirkt kühl, glatt, sachlich nüchtern – und reiflich überlegt. Ganz so, als wäre da jemandem dann doch irgendwann der Geduldsfaden gerissen. Und vor allem so, als wäre da jemand weder überrascht noch unvorbereitet. Sportliche Gründe für die Entscheidung gibt es nicht. Die Transferphase, die Eberl im Sommer gemeinsam mit seinem Team hinlegte, war blitzsauber. (...) Eberls Fehler lag aber in einem weniger greifbaren Bereich, dem der Identifikation. Quasi mit Bekanntwerden eines möglichen Engagements am Cottaweg machten Berichte die Runde, der FC Bayern München wolle den 50-Jährigen, der in der Jugend an der Isar kickte, holen. Lange reagierte der so Begehrte gar nicht. Später kam der immer gleiche Satz, zuletzt in dieser Woche: „Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag.“ Gelogen hat Eberl damit zu keinem Zeitpunkt. Aber es war auch nie ein: „Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag und bleibe hier länger. Basta!“ Das konnte einem Club nicht gefallen, für den die größtmögliche Identifikation seiner spielenden und nicht-spielenden Angestellten mit dem Arbeitgeber eine immer wieder auch öffentlich untermauerte Grundvoraussetzung ist.“

Eberl-Aus in Leipzig: Was bei Mittelhessen zu lesen ist

„Der Führungswechsel bei RB Leipzig, gut 24 Stunden vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern, löst ein Beben in der Bundesliga aus. Die Abschiedsworte lesen sich heftig. Eberl in der offiziellen Stellungnahme ein fehlendes Commitment zum Club vorzuwerfen, so wie es RB Leipzig getan hat, ist starker Tobak. Der Satz verdeutlicht, wie es trotz der Erfolge in Champions League und Bundesliga im Binnenverhältnis gebrodelt haben muss. Spätestens, als Eberl die Gerüchte über einen Bayern-Wechsel befeuerte, indem er ein Bekenntnis zu RB Leipzig verweigerte, war die Trennung nur eine Frage der Zeit .So schade es ist, das Spitzenspiel durch den Rauswurf in den Schatten zu stellen, so richtig ist der Zeitpunkt. Die Transferplanungen sind fürs Erste abgeschlossen. Eberl hinterlässt in Leipzig einen hochveranlagten Kader, von Wiederverkaufswerten wie bei Lois Openda werden seine Nachfolger profitieren. Für die Bayern ist dagegen ein echter Topmann auf dem Markt, der helfen könnte, den Vorstand des Rekordmeisters sportlich zu beraten und die Transferpolitik auf neue Beine zu stellen. Einkäufe wie der von Harry Kane werden eine Ausnahme bleiben. Auch die Bayern müssen mehr hochbegabte Talente finden, um auf dem überhitzten Transfermarkt zu bestehen. Fußballer, für die Max Eberl ein Auge hat.“