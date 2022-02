PSG wünscht sich Haaland als Mbappé-Ersatz

Erling Haaland © Bernd Thissen

Paris - BVB-Torjäger Erling Haaland ist bei Paris Saint-Germain offenbar der Wunschkandidat, sollte Superstar Kylian Mbappé den französischen Fußball-Spitzenclub im Sommer verlassen. Wie die französische Sportzeitung «L‘Equipe» (Mittwoch) berichtete, habe es bereits Gespräche zwischen PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi und Haalands Berater Mino Raiola gegeben.

Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann Haaland Borussia Dortmund trotz eines bis 2024 datierten Vertrags in diesem Sommer angeblich für 75 Millionen Euro verlassen. Der von internationalen Topclubs umworbene Norweger hatte Mitte Januar nach dem 5:1 des BVB gegen Freiburg seinen Unmut über die angebliche Forderung der Clubspitze zum Ausdruck gebracht, bis März seine Zukunft zu klären. In Paris könnte Haaland den französischen Weltmeister Mbappé ersetzen. Der Stürmer ist im Sommer ablösefrei und wird mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid in Verbindung gebracht. (dpa)