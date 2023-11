Israel gegen Schweiz heute live im TV und Stream: Hier läuft das EM-Qualifikationsspiel

Von: Luca Hartmann

Im Nachholspiel des 8. Spieltags kommt es in der EM-Quali-Gruppe I zum Duell zwischen Israel und der Schweiz. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Felcsut – Das Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2024 zwischen Israel und der Schweiz steigt am Mittwoch, 15. November, um 20:45 Uhr im ungarischen Felscut. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Isreal gegen Schweiz: EM-Qualifikation live im Free TV?

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz wird nicht live im Free-TV übertragen .

Israel gegen Schweiz: EM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

wird das im übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch , 15. November, um 20.45 Uhr mit dem Anpfiff.

Israel gegen Schweiz: Spiel war für 12. Oktober angesetzt

Ursprünglich war das wichtige Spiel bereits für den 12. Oktober in Tel Aviv geplant gewesen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel wurde die Partei aber verschoben und findet nun im ungarischen Felcsut in der 4.000 Zuschauer fassenden Pancho Arena statt.

Rein sportlich gesehen ist es für beide Teams eine wichtige Begegnung auf dem Weg zur Europameisterschaft in Deutschland. Israel ist mit elf Punkten derzeit Dritter hinter der Schweiz (15 Punkte) und Tabellenführer Rumänien (16 Punkte), das aber ein Spiel mehr auf dem Konto hat.

Die israelischen Spieler vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo vergangenen Sonntag. © Visar Kryeziu/AP

Israel sendet im Spiel gegen Kosovo Zeichen

Bereits am Sonntag hatten die Israelis ein emotionales Comeback auf dem Fußballplatz gefeiert – rund einen Monat nach dem Überfall der Hamas. Israels Nationalmannschaft spielte gegen den Kosovo seitdem erstmals wieder Fußball. Und natürlich war es alles andere als eine normale Partie in der EM-Qualifikation für das Turnier nächstes Jahr in Deutschland.

„Wir können die Situation in Israel und das Spiel nicht voneinander trennen, das ist nicht möglich“, sagte Kapitän Eli Dasa vor der Partie, die eigentlich für den 15. Oktober angesetzt war: „Dieser Konflikt ist Teil unseres Lebens.“ Während der Hymne falteten die Spieler ihre Hände unbeirrt zu gebrochenen Herzen – und sendeten so eine emotionale Botschaft in die Welt.

Israel in EM-Qualifikation unter Druck

Doch sportlich verspielten die Israelis möglicherweise eine große Chance auf die direkte EM-Quali. Kosovo siegte durch den Treffer von Ex-Bundesliga-Spieler Milot Rashica. Bei vier Punkten Rückstand auf die Schweiz besteht nun kaum noch Hoffnung auf die direkte Qualifikation. Immerhin ist ihnen ein Umweg sicher. Als Nations-League-Gruppensieger in Liga B hat Israel einen Platz im Play-off-Turnier im März 2024 sicher.

„Wir sind enttäuscht wegen des Spiels, aber wir sind noch mehr enttäuscht, weil wir unseren Landsleuten zu Hause kein Glück oder Lächeln schenken konnten“, sagte Trainer Alon Hazan. Nach dem Spiel gegen die Schweiz stehen für Israel noch zwei weitere Quali-Spiele an. Am Samstag ebenfalls in Ungarn gegen Rumänien und zum Abschluss reist Israel am 21. November nach Andorra. (LuHa/SID)