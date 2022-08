„Den Schwung mitnehmen!“ So wird die EM zur Initialzündung für den Frauenfußball

Von: Frank Hellmann

Teilen

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter, VfL Wolfsburg, mit SGE-Torhüterin Merle Frohms. © Imago

Deutschland ist begeistert vom Auftritt der Frauen bei der EM – und das will der DFB nutzen! Die Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, Silke Raml, nimmt die Verbände in die Pflicht.

Deutschland ist begeistert vom Auftritt der Frauen bei der EM – und das will der DFB nutzen! Die Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, Silke Raml, nimmt die Verbände in die Pflicht.

„Die Vergangenheit zeigt uns, dass es in jedem Fall einen kurzfristigen Effekt mit signifikanten Zuwächsen bei den Mädchen geben wird“, sagte sie und forderte ein Umdenken. „Wir werden es uns auf Dauer schlicht nicht mehr leisten können, die Hälfte unserer Bevölkerung mehr oder minder außen vor zu lassen. Wir müssen die Weiblichkeit als Chance begreifen, die die Zukunft der Breitensport-Klubs sichert.“ Was die EM bewirken kann, erklärt Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der Frauenabteilung beim VfL Wolfsburg, im tz-Interview:

Eröffnungsspiel Frankfurt gegen Bayern „wird das richtige Fest, um den Schwung aus der EM mitzunehmen“

Herr Kellermann, wie kann es gelingen, den Effekt der EM in die Frauen-Bundesliga zu transportieren, um dort die Aufmerksamkeit zu erhöhen? Das Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und Bayern in der Arena ist der erste Schritt.

Kellermann: Das wird das richtige Fest, um den Schwung aus der EM mitzunehmen. Und es wird nicht das einzige Highlight-Spiel bleiben. Gleich am zweiten Spieltag läuft unser Spiel eine Woche danach bei der TSG Hoffenheim um 18 Uhr live in der ARD. Nichts anderes hat England gemacht: Sie sind in den Männer-Länderspielpausen regelmäßig mit den Frauen in die großen Stadien gegangen. Ich hoffe, dass sich alle drei deutschen Teilnehmer in der Gruppenphase der Champions League wiederfinden. Die Sichtbarkeit und die Vermarktungschancen helfen uns, den Schwung mitzunehmen.



Warum?

Kellermann: In diesem Wettbewerb kommen automatisch viele Topspiele zustande, an denen das Medieninteresse groß ist – das haben wir ja mit unseren Spielen gegen Arsenal und Barcelona gesehen. Bei beiden Spielen hatten wir fünfstellige Zuschauerzahlen in unserer VW-Arena. Der Verband und die Vereine müssen alles versuchen, da weiterzumachen.



Worüber wir reden sollten, ist das Equal Play

Hat die EM nicht gezeigt, dass sich jede bekannte Fußball-Marke endlich zum Frauenfußball bekennen müsste?

Kellermann: Letztlich sollte das immer noch jeder Verein für sich selbst entscheiden. Man darf nicht vergessen, dass es ein Investment bedeutet. Von einer schwarzen Null auf diesem Niveau kann man auch in ein oder zwei Jahren nur träumen. Wenn jemand die Unterstützung aus wirtschaftlichen Gründen ablehnt, muss man das akzeptieren. Aber der Mehrwert für einen Verein ist immens. Das positive Image und die gesellschaftliche Verantwortung sind Teil unserer DNA beim VfL Wolfsburg und die vielen sportlichen Erfolge sind ein Resultat davon.



Wie stehen Sie zum Thema Equal Pay? Sogar der Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Tweet nach gleichen Prämien beim DFB für Frauen und Männer gerufen. Die VW-Bosse würden Ihnen vermutlich einen Vogel zeigen.

Kellermann: Aber auch völlig zu Recht! Mit gefällt an der Debatte überhaupt nicht, dass alles in einen Topf geschmissen wird. EM-Prämien, Gehälter – man kann nicht einfach etwas heraushauen, ohne genauer hinzuschauen. Ich appelliere wirklich an den gesunden Menschenverstand bei dieser Thematik! Das Magazin Forbes hat es doch aufgeschlüsselt: Der sich für die gleiche Bezahlung rühmende norwegische Verband hätte für den EM-Titel an seine Spielerinnen 20 000 Euro gezahlt – ein Drittel der Summe vom DFB. Worüber wir reden sollten, ist das Equal Play: Dass Bundesliga-Spielerinnen eine professionelle Infrastruktur vorfinden – Kabine, Fitnessraum, Trainingsplätze und Reisebedingungen. Da ist der DFB ein gutes Beispiel.

Interview: Frank Hellmann