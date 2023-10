Bensebaini trägt Palästina-Schal: BVB erklärt, warum es keine Konsequenzen gibt

Von: Korbinian Kothny

Ramy Bensebaini zeigt Solidarität mit Palästina. Der BVB sieht darin keinen Affront und verteidigt seinen Spieler.

Dortmund – Die Bundesliga bleibt weiterhin vom Nahost-Konflikt beeinflusst. Nach dem FC Bayern München und dem FSV Mainz 05 muss nun auch Borussia Dortmund aufgrund eines Social-Media-Posts eines Spielers reagieren. Es handelt sich um den Sommerneuzugang Ramy Bensebaini. Der Algerier veröffentlichte auf Instagram ein Bild, auf dem er zusammen mit der algerischen Nationalmannschaft einen Schal mit den Flaggen Algeriens und Palästinas präsentiert.

Ramy Bensebaini Geboren: 16. April 1995 (28 Jahre alt) in Constantine, Algerien Bei Borussia Dortmund seit: 2023 Bundesligaspiele (Tore): 100 (19)

Bensebaini zeigt ausschließlich Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung

Im Gegensatz zu Anwar El Ghazi, der von Mainz 05 suspendiert wurde, muss Bensebaini keine Sanktionen vom BVB befürchten.

„Sein Heimatland pflegt eine enge Verbindung zu den palästinensischen Gebieten. Die Nationalmannschaft hat mit den Schals zum Ausdruck gebracht, dass sie die Opfer in der Zivilbevölkerung in Gaza beklagt, zu denen viele Kinder zählen. Ramy hat uns gegenüber im persönlichen Gespräch versichert, dass er sich ausschließlich mit der palästinensischen Zivilbevölkerung solidarisiert“, erklärte Daniel Lörcher, der Beauftragte des Vereins für Anti-Diskriminierung, gegenüber den Ruhr Nachrichten am Donnerstag.

BVB betrachtet Bensebaini-Post nicht als Provokation

Der BVB, der sich seit Jahren in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem engagiert, sah die gemeinsame Aktion der algerischen Nationalspieler nicht als Provokation.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Aktion für uns in Verbindung mit seinen Aussagen unproblematisch ist. Wir halten uns an die Arbeitsdefinition zu Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die wir vor zwei Jahren übernommen haben. Dort wird beschrieben, welche Äußerungen problematisch sind, und sein Post war das im Gegensatz zu anderen, die gerade diskutiert werden, sicher nicht“, urteilte Lörcher.

FC Bayern äußert sich weiterhin nicht zum Fall Mazraoui

Der Beauftragte für Anti-Diskriminierung des BVB bezog sich damit wahrscheinlich auf die Posts von Anwar El-Ghazi und Noussair Mazraoui vom FC Bayern. Der Münchner Rechtsverteidiger hatte in den sozialen Medien ein Video geteilt, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird.

Der FC Bayern hatte daraufhin ein Gespräch mit Mazraoui angekündigt, und mittlerweile eine Stellungnahme veröffentlicht, in der es heißt, dass der Marokkaner keine Konsequenzen befürchten müsse. Der 25-Jährige verurteile laut eigener Aussage jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation. (kk/dpa)

