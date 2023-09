„Wir sind ratlos“: Ex-Bayern-Star bringt Mourinho zur Verzweiflung

Von: Frederic Rist

Das einstige Supertalent Renato Sanches hat sich im Europa-League-Spiel der AS Rom erneut verletzt. Trainer José Mourinho weiß nicht mehr weiter.

Rom – Der Start in die Gruppenphase der Europa League ist geglückt. Die AS Rom gewann ihr Auftaktspiel bei Sherrif Tiraspol mit 2:1. Dennoch hatte Trainer José Mourinho hinterher allen Grund zur Sorge. Neuzugang Renato Sanches musste erneut vorzeitig vom Platz. Bereits nach einer halben Stunde war für Sanches Schluss, er musste verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Ex-PSG-Spieler Leandro Paredes.

„Sein Einsatz ist immer fraglich“: José Mourinho klagt über die Verletzungsanfälligkeit von Renato Sanches

Sanches, der erst im Sommer auf Leihbasis von Paris Saint-Germain in die Serie A gewechselt war, hatte sich bereits bei seinem Debüt in der Serie A gegen US Salernitana eine Muskel-Verletzung zugezogen. Es folgten zwei Spiele Pause, ehe er beim 7:0-Sieg gegen Empoli sein Comeback feierte und ein Tor erzielte. Mourinho nahm ihn daraufhin zur Halbzeit aus Belastungsgründen vom Platz, um ihn für das Europa-League-Spiel gegen Tiraspol zu schonen.

Dort folgte der nächste Rückschlag. Sein Trainer klagte nach dem Spiel gegenüber Sky Italia: „Sein Einsatz ist immer fraglich. Und es ist schwer zu verstehen, warum er immer verletzt ist. Erst Bayern, dann PSG – und jetzt sind wir ratlos. Wir können es nicht verstehen. Er hat am Samstag nur 45 Minuten gespielt, hat sich dann drei Tage ausgeruht, und jetzt verletzt er sich nach 27 Minuten“. Mourinho fällt immer wieder durch sein heißblütiges Verhalten an der Seitenlinie auf.

Der portugiesische Nationalspieler Renato Sanches fällt erneut verletzungsbedingt aus. Trainer José Mourinho kann sich die Verletzungsanfälligkeit seines Spielers nicht erklären. © IMAGO/Antonio Balasco

Der Verletzungsfluch von Renato Sanches geht weiter

Der zentrale Mittelfeldspieler wurde 2016 mit Portugal Europameister und im Alter von 18 Jahren zum besten Nachwuchsspieler des Turniers gewählt. Er galt als eines der größten Versprechen des europäischen Fußballs. 2016 wechselte er für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern. Dort schaffte er jedoch nicht den Durchbruch und auch eine Leihe zu Swansea City brachte keine Besserung. 2019 wechselte er für 20 Millionen zum OSC Lille. Nach guten Leistungen schlug PSG zu und kaufte den Mittelfeldspieler für 15 Millionen Euro. Doch auch dort konnte er sich nicht durchsetzen und wechselte im Sommer auf Leihbasis zum AS Rom. Auch Eintracht Frankfurt stand diesen Sommer kurz vor der Verpflichtung des Portugiesen.

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern wurde der 26-Jährige immer wieder von kleineren und größeren Verletzungen aus der Bahn geworfen. Laut dem Online-Portal Transfermarkt.de verpasste er im Laufe der Jahre insgesamt 111 Spiele für Bayern, Swansea, Lille, PSG und die portugiesische Nationalmannschaft. Nun scheint die Pechsträhne auch unter Trainer José Mourinho anzuhalten.