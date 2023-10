Bundestrainer Nagelsmann sieht rasantes Topspiel – Matthäus legt ihm einen Leipziger ans DFB-Herz

Von: Alexander Kaindl

Lothar Matthäus macht sich für einen Leipziger Nationalspieler stark, der zuletzt nicht vom DFB eingeladen worden war. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihn beobachtet.

Leipzig – Großer Zirkus in Leipzig: RB hatte den FC Bayern München zu Gast, schnell führten die Sachsen mit 2:0. Der Rekordmeister kam aber zurück und rettete noch ein 2:2. Kurz gesagt: Das Bundesliga-Topspiel hielt alles, was es versprochen hatte. Prominenter Zeuge war dabei Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann, der Deutschland zur EM 2024 führen wird.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Bundestrainer seit: 22. September 2023 Letzte Station: FC Bayern München

Bundestrainer Nagelsmann sieht rasantes Topspiel – Matthäus legt ihm einen Leipziger ans DFB-Herz

Der Nachfolger von Hansi Flick saß in der Red-Bull-Arena auf der Tribüne und nahm einige seiner künftigen Schützlinge in Augenschein. Und davon gab es auf beiden Seiten viele: Bei Leipzig sind Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, David Raum und der derzeit verletzte Timo Werner Kandidaten für die deutsche Nationalmannschaft. Bei den Bayern natürlich die noch verletzten Manuel Neuer und Serge Gnabry sowie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Leroy Sané und Thomas Müller.

Von den elf potenziellen DFB-Akteuren sah Nagelsmann am Samstag sieben. Einer, der zuletzt von Flick nicht eingeladen worden war, sammelte dabei vor allem bei Sky-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Pluspunkte: David Raum.

Lothar Matthäus mit Sonderlob für David Raum

Matthäus sagte nach der Partie über den Leipziger: „Herausheben möchte ich auch Raum auf der linken Abwehrseite, der meiner Meinung nach taktisch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat.“

Raum sei „immer im richtigen Moment nach vorne gegangen“. Matthäus weiter: „Früher ist er nur rauf und runter gelaufen. Mittlerweile – eben aufgrund der Viererkette – hat er es hinbekommen, dass er nicht nur diese Dreierkette links auf der Schiene spielen kann, sondern auch in der Viererkette. Und das macht mir auch Hoffnung für die Nationalmannschaft.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann (linkes Bild, v. r.) – hier mit Leipzig-Sportdirektor Rouven Schröder und Bayern-Präsident Herbert Hainer – hat eine Empfehlung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bekommen. © Picture Point LE / Beautiful Sports / Imago

David Raum ist für den DFB hinten links beinahe alternativlos

Eine klare Empfehlung für Nagelsmann. Die dürfte der 36-Jährige gerne mitnehmen – wobei dem Neu-Bundestrainer auch selbst klar ist, dass er für die Position hinten links nicht all zu viele Alternativen hat. Christian Günter vom SC Freiburg ist schwer am Arm verletzt, Robin Gosens kommt nach seinem Turbo-Start bei Union Berlin aktuell ins Stocken. Nico Schlotterbeck machte beim Japan-Debakel als Aushilfs-Linksverteidiger keine gute Figur – ein Raum in defensiver wie offensiver Topform wäre für den DFB und Nagelsmann äußerst wichtig. (akl)