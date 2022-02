RB Leipzig feiert 6:1 Kantersieg bei Hertha BSC

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seine Champions-League-Ambitionen mit einem Kantersieg beim Krisenclub Hertha BSC untermauert, die Berliner müssen nach dem Heimdebakel dagegen weiter auf ihren ersten Erfolg in diesem Jahr warten.

Berlin - Die Sachsen fertigten das wegen weiterer Corona-Infektionen geschwächte Hauptstadt-Team am Sonntagabend mit 6:1 (1:0) ab - die Hertha liegt nur noch einen Platz und einen Punkt vor dem Relegationsrang 16. Drei Tage nach dem enttäuschenden 2:2 in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian sorgten Benjamin Henrichs (20. Minute), Doppeltorschütze Christopher Nkunku (64./Foulelfmeter/67.), Dani Olmo (74.), Amadou Haidara (82.) und Yussuf Poulsen (88.) für den elften Saisonsieg der Gäste, die mit nunmehr 37 Punkten Tabellen-Vierter bleiben. Zum 1:1-Ausgleich für die Hertha hatte Stevan Jovetic (48.) getroffen; Marc Oliver Kempf sah für sein Foul an Nkunku vor dem 2:1 die Rote Karte (62.). (dpa)