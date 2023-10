RB Leipzig gegen 1. FC Köln heute live: Hier sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leipzig – Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln steigt am Samstag, 28. Oktober 2023, um 18:30 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV übertragen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

RB Leipzig gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie RB Leipzig gegen 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Leipzig startet am Samstag, 28. Oktober 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

RB Leipzig gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

RB Leipzig gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

Dem 1. FC Köln gelang am vergangenen Spieltag in der Fußball-Bundesliga der ersehnte Befreiungsschlag. Im Derby gegen Borussia Mönchengladbach gewann die Truppe von Steffen Baumgart mit 3:1 und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller. Der FC will direkt nachlegen, doch bei Top-Klub RB Leipzig wird es schwer, Punkte ins Rheinland mitzunehmen.

„Leipzig ist auf jeden Fall eines der Topteams der Bundesliga und spielt seit ihrem Aufstieg fast jede Saison oben mit um die Meisterschaft. Dieses Jahr ist es nicht anders. Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns, aber wir werden alles raushauen, was wir haben“, sagte Köln-Spieler Eric Martel im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Der 1. FC Köln ist zu Gast bei RB Leipzig. © IMAGO/Laci Perenyi

Er selbst merkt von seiner Verletzung nichts mehr: „Ich fühle mich gut und fit. Das sieht man auch auf dem Platz. Wenn ich auf dem Spielfeld bin, versuche ich immer mein ganzes Herz im Spiel zu lassen und körperlich alles zu geben. Es war ein Problem mit der Ferse, aber nur eine kleine Reizung. Glücklicherweise ging sie schnell zurück, sodass ich jetzt wieder voll einsatzfähig bin. Was die Reizung genau ausgelöst hatte, kann ich nicht sagen.“ (smr)