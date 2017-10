Live-Ticker: Augustin bestraft Porto-Aussetzer

RB Leipzig braucht gegen den FC Porto einen Sieg, um sich im Kampf um das Achtelfinale der Champions League eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Wir berichten im Live-Ticker.

RB Leipzig - FC Porto 2 : 1

Leipzig: Gulácsi – Klostermann, Orban (C), Upamecano, Halstenberg – Keita, Kampl – Bruma, Forsberg – Sabitzer, Augustin Porto: José Sá - Layún, Felipe, Marcano, Alex Telles - Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera (C) - Brahimi, Marega, Aboubakar Tore: 2:1 - 8. Minute Orban (RB Leipzig); 18. Minute Aboubakar (Porto) ; 38. Minute Forsberg (RB Leipzig)

40. Minute: Aber die Bulen können gar nicht anders als nach vorne spielen: TOOOOOOOOOR!!!! AUssetzer von Porto: MArcano springt als letzter Mann der Ball weg und Augustin sprintet allen davon und schießt das Ding zum 3:1 ein.

40. Minute: Jetzt wäre es ganz wichtig diese Führung auch mit in die Pause zu nehmen. Leipzig hat wieder en Ball und lässt es etwas ruhiger angehen.

38. Minute: TOOOOR für Leipzig! Im direkten Gegenzug schlagen die Leipziger zu: Sabitzer spielt einen Traumpass zu Forsberg, der bekommt das Leder am Elfmeterpunkt und schiebt trocken ein.

37. Minute: Jetzt brennt es: Aboubakar bekommt den Ball am linken Strafraumeck in Abseitsverdächtiger Position, zieht nach innen, passt den Ball zu Brahimi. Der kommt aber nicht zum Abschluss.

36. Minute: Langer Ball von Porto: In die Arme des Leipziger Schlussmanns.

34. Minute: Leipzig macht hier weiter das Spiel. Porto bringt nicht viel zustande - außer diesem einen langen Einwurf eben. 12:1 ist die Torschussbilanz. Doch Leipzig macht das gut, gibt sich völlig unbeeindruckt und gibt weiter Gas.

33. Minute: Bruma hat die Seiten getauscht und kommt nun über links. Dort bekommt er den Ball, zieht nach innen. Aber der Schuss geht weit drüber.

31. Minute: Gefährlicher Schuss von Augustin. Kurz vor dem Strafraum zieht er ab: verdeckter, flacher Ball. Aber der geht vorbei.

30. Minute: Nächste Ecke für Leipzig: Kampl spielt nach rechts zu Bruma, der flankt flach auf Sabitzer aber Porto kann klären. Es ist Leipzigs siebte.

28. Minute: Jetzt kommt Porto mal an den Strafraum. Kampl verliert den Ball im eigenen 16er. Das ist zu naiv. Allerdings kann Porto nichts daraus machen. Der Pass kommt nicht an: Abstoß.

27. Minute: Porto will kontern aber Aboubakar verliert den Ball gegen zwei Leipziger. Sofort geht es in den Gegenangriff. Aber auch der wird zunächst abgewehrt. Allerdings bleibt Leipzig am Ball.

26. Minute: Leipzig überwindet wieder schnell die erste Abwehrreihe von Porto. Dann wird Forsberg gefoult. Freistoß aus halblinker Position. Der kann gefährlich vors Tor kommen. Aber Ball kommt flach und Porto kann klären.

25. Minute: Jetzt kommt mal Porto über links. Aber die Flanke landet in den Armen von Gulacsi.

23. Minute: Leipzig schiebt sich jetzt wieder nach vorn. Porto versucht früher zu stören, bekommt aber nicht wirklich Zugriff.

22. Minute: Sabitzer mit dem nächsten Schuss. Da geht es schnell über links, der Ball kommt zu Sabitzer und der probiert es einfach mal aus gut 25 Metern. Aber den kann Sa mit den Fäusten aus dem Strafraum abwehren. Wirklich sicher wirkt das aber auch diesmal nicht.

21. Minute: Leipzig lässt sich durch den Ausgleich nicht schocken und will sofort nachlegen. Sie reagieren völlig unbeeindruckt - klasse!

20. Minute: Und fast das 2:1 für Leipzig. Im Strafraum kommt Sabitzer an den Ball, kann schießen. Aber ein Portugiese ist noch dazwischen und klärt zur Ecke.

18. Minute: Da ist der Ausgleich. Es ist der erste Torschuss von Vincent Aboubakar. Ein langer Einwurf, Felipe verlängert und Aboubakar nimmt den Ball Volley in der Drehung am Fünfer.

16. Minute: Bislang hat RB das Spiel komplett im Griff. Wieder sprintet einer der schnellen Außenstürmer nach innen. Diesmal ist es Bruma. Das sieht gut aus. Aber das Fine-Tuning fehlt noch. Im Zusammenspiel mit Sabitzer geht der Ball verloren.

16. Minute: Die Ecke wird abgepfiffen: Stürmerfoul.

15. Minute: Nächste Ecke für Leipzig nach einer starken Kombination durch die Minute. Mit der Hacke hatten sich die Leipziger nach vorn gespielt.

13. Minute: Wieder Augustin über links: Setzt sich mit einer Traumfinte gegen zwei Gegenspieler durch. Dann zieht er nach innen, muss querlegen, aber er versucht es selbst und vergibt.

12. Minute: Augustin zeigt kurz seine Schnelligkeit und zieht von links in den Strafraum. Sein Schuss geht aber weit drüber.

12. Minute: Porto jetzt nur mit 10 Spielern auf dem Feld: Brahimi hat Probleme mit seinen Schuhen und der Schiedsrichter bittet ihn diese außerhalb des Platzes zu beheben.

10. Minute: Nächste Ecke für Leipzig nach einem Konter und einem nicht ungefährlichen Schuss von Bruma. Aber diesmal faustet Sa den Ball mit einer Hand aus dem Strafraum. Leipzig wieder in Ballbesitz.

8. Minute: TOOOOR - 1:0 für RB Leipzig. Willi Orban schiebt ein. Vorausgegangen war eine kurze Ecke zu Bruma, der schießt. Den kann der Torwart noch abwehren, lässt ihn aber nach vorne prallen - Augustin setzt nach, wieder ist Jose Sa da. Dann kommt Orban und haut das Ding doch noch rein. Ob das mit Casillas im Tor auchg passiert wäre?

7. Minute: Langer Ball von Kampl auf links außen und dabei springt eine Ecke für RB raus.

6. Minute: Jetzt hat Forsberg etwas Platz, verlagert das Spiel auf rechts zu Brume, der zurück in die Mitte zu Kampl. Aber der lupft den Ball zum gegnerischen Torwart.

5. Minute: RB macht weiter das Spiel, kommt aber bislang nicht so richtig durch.

4. Minute: Erster Torschuss von Leipzig! Emil Forsberg probiert es aus der Distanz. Aber wirklich gefährlich war das nicht.

3. Minute: Porto greift jetzt früher an und setzt die Leipziger schon am eigenen Strafraum unter Druck.

2. Minute: Jetzt der erste Konter-Ansatz von Porto. Aber der verpufft sofort. Dennoch erkennen wir sofort auf was wir uns einstellen können: Porto wartet ab und wartet auf den Fehler um überfallartig zu kontern.

2. Minute: RB immer noch in Ballbesitz. Porto steht komplett in der eigenen Hälfte und wartet ab.

1. Minute: RB Leipzig stößt an und schiebt sich gleich in die Hälfte des Gegners.

Anpfiff!

20.46 Uhr: Vor Spielbeginn gibt es noch eine Schweigeminute für die Opfer der Waldbrände in Portugal.

20.44 Uhr: Die beiden Kapitäne tauschen ihre Wimpel. Danach versammeln sich alle Spieler und die Schiedsrichter im Mittelkreis zu einem gemeinsamen Foto. Das soll auf die Kampagne „Equal Game“ hinweisen, die sich für Gleichheit im Sport einsetzt.

20.42 Uhr: Nun ertönt die Hymne der Uefa CL und die Spieler stehen vor einer eindrucksvollen Kulisse auf dem Rasen.

20.42 Uhr: Wer sich wundert warum der ehemalige Real Madrid-Spieler Iker Casillas nicht im Tor von Porto steht: Dieser ist nicht krank oder verletzt. Es war eine spontane Entscheidung des Trainers.

20.41 Uhr: Noch fünf Minuten! Die Spieler beider Teams sammeln sich in den Katakomben und werden gleich aufs Feld kommen.

20.40 Uhr: Das Team aus Leipzig kam komplett mit denselben Schuhen zum Aufwärmen. Auf den Sportschuhen war der Spruch „We win or we learn“ zu lesen.

20.35 Uhr: In zehn Minuten geht es los. Uns erwartet ein enges Spiel. Zur Erinnerung noch einmal die Ausgangslage: RB Leipzig ist nach zwei Spielen Tabellenletzter mit einem Punkt. Der FC Porto ist mit drei Punkten auf Rang zwei, vor dem AS Monaco (Ein Punkt) und hinter Besiktas Istanbul (Sechs Punkte).

20.30 Uhr: Auch der BVB muss heute in der Champions League ran und braucht drei Punkte in Nikosia. Falls Sie auch dieses Spiel im Live-Ticker verfolgen wollen, empfehlen wir den Ticker von wa.de.

20.27 Uhr: Der RB Leipzig hat sein Spiel am Wochenende gegen BVB bekannterweise gewonnen. In Dortmund konnte man mit einem 2:3 drei volle Punkte mitnehmen. Aber auch Porto konnte gewinnen: Der Tabellenführer der portugiesischen Liga konnte auswärts gegen Lusitano GC sogar mit 0:6 gewinnen.

20.23 Uhr: Der RB Leipzig macht sich warm.

20.16 Uhr: Ralph Hasenhüttl brachte drei neue Spieler im Vergleich zur Partie gegen den BVB. Im Interview sagte Hasenhüttl „Wenn Werner kommt“. Es ist also davon auszugehen, dass der Nationalstürmer später im Spiel eingewechselt werden wird.

20.13 Uhr: Ralf Rangnick sagte vor dem Spiel, dass man von den verbleibenden vier CL-Spielen drei gewinnen müssen, um noch eine realistische Chance auf einen Verbleib in der Champions League zu haben. Die Ausgangslage für das heutige Spiel ist also klar: Drei Punkte wären unglaublich wichtig. Auch wenn man in Leipzig ungern von „müssen“ spricht. Auch Rangnick fügte seiner Analyse hinzu: Man könne auch die letzten drei Spiele gewinnen.

19.58 Uhr: Damit ist auch klar, dass Nationalstürmer Timo Werner nicht von Beginn an spielen wird. Der 21-Jährige musste zuletzt auch im Spitzenspiel gegen den BVB wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur pausieren. Werner könnte aber eingewechselt werden.

19.55 Uhr: Jetzt steht auch fest mit welchen elf Spielern RB Leipzig heute beginnen wird:

Unsere ⚪ Start 1⃣1⃣



Gulácsi – Klostermann, Orban (C), Upamecano, Halstenberg – Keita, Kampl – Bruma, Forsberg – Sabitzer, Augustin #RBLFCP pic.twitter.com/N3QRKNNHpi — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 17. Oktober 2017

19.42 Uhr: Der FC Porto hat bereits seine Startelf bekannt gegeben:

19.40 Uhr: Knapp eine Stunde vor Anpfiff machen sich die Spieler von RB schon einmal mit dem Spielfeld vertraut.

19.38 Uhr: Falls Sie auch über die Ereignisse im Parallelspiel zwischen APOEL Nikosia und Borussia Dortmund informiert sein möchten, empfehlen wir den Live-Ticker von wa.de

19.36 Uhr: Schiedsrichter der Partie wird Paolo Tagliavento aus Italien sein.

Schiedsrichter der #UCL-Partie #RBLFCP ist Paolo Tagliavento aus Italien.



R. Di Fiore

L. Manganelli

4⃣ F. Preti

P. Valeri

A. Damato pic.twitter.com/kclvhEklca — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 17. Oktober 2017

19.33 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker des dritten Auftritts der Bullen in der Champions League. Die Leipziger empfangen heute den portugiesischen Tabellenführer FC Porto in der heimischen Red Bull Arena. Nach einem Unentschieden und einer Niederlage müssen die Sachsen langsam punkten, wenn sie auch über die Gruppenphase hinaus international vertreten sein wollen.

RB Leipzig - FC Porto: Der Vorbericht

Im dritten Spiel in der Champions League in seiner Geschichte steht RB Leipzig bereits etwas unter Druck. Nach zwei Spielen in der Gruppe G liegen die Sachsen mit nur einem Zähler auf Rang drei, direkt hinter dem Gegner vom Dienstag, dem FC Porto. Ein Sieg über den portugiesischen Vizemeister würde RB auf Rang zwei befördern, der in der Endabrechnung bekanntlich für das Achtelfinale reichen würde. Parallel treffen Schlusslicht AS Monaco und Spitzenreiter Fenerbahce Istanbul aufeinander.

Der deutsche Vizemeister zeigte im Heimspiel gegen Monaco (1:1) und vor allem in der zweiten Hälfte in Istanbul (0:2) starke Leistungen, konnten diese aber nicht in einen Dreier umwandeln. Gegen Porto müssen aber im Hinblick auf die Chancen für einen Platz im Achtelfinale dringend Punkte her. Wir halten Sie in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, Anstoß ist am Dienstag um 20.45 Uhr in der Leipziger WM-Arena.

