RB Leipzig gegen SC Freiburg live: So sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell RB Leipzig gegen den SC Freiburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leipzig – In der Fußball-Bundesliga steht der 11. Spieltag an und RB Leipzig will sich in der Spitzengruppe behaupten. In der heimischen Red-Bull-Arena geht es gegen den SC Freiburg, dem unter der Woche ein fulminanter Heimsieg in der Europa League gelang und der mit breiter Brust nach Leipzig kommt.

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

„Wir haben in der Bundesliga Federn gelassen. Ich erwarte, dass wir gierig und griffig sind - wir wollen in der Liga zurück in die Spur finden. Uns haben bei den Niederlagen Kleinigkeit gefehlt. Wir hören, dass unsere Zweikampf-Statistik ganz gut ist. Wir hatten zuletzt eher ein Thema gegen tiefstehende Gegner, mit dem Ball Lösungen zu finden“ sagte Leipzig-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Freiburg.

„Jetzt sind wir gespannt, wie es Freiburg am Sonntag angeht. Werden sie auch tiefer stehen? Oder wollen sie uns überraschen und attackieren früh. Das ist die spannende Frage“, so der Coach weiter, den kommenden Gegner lobt: „Sie haben eine gute Mannschaft und sind bis auf die Torwartposition in großen Teilen zusammengeblieben. Auch im Tor haben sie zuletzt Konstanz reingebracht. Insgesamt haben sie sich im Sommer gut verstärkt.“

RB Leipzig empfängt den SC Freiburg. © IMAGO/Sven Sonntag

Rose erwartet ein enges und umkämpftes Match: „Freiburg ist der gleiche unangenehme Gegner wie im letzten Jahr. Sie haben sich im Europa-League-Spiel mit einem 5:0 Vertrauen holen können. Sie konnten Spielzeiten ganz gut verteilen und fühlen sich im Rhythmus, donnerstags und sonntags zu spielen, wohl. „Am Ende ist es in Freiburg ähnlich wie hier in Leipzig. Nach einigen Jahren im europäischen Geschäft ist die Erwartungshaltung gepaart mit dem eigenen Anspruch gestiegen. Da gibt es dann auch mal Phasen, in denen man sich schwerer tut.“

Die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 12. November 2023, um 19.30 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 12. November 2023, um 19.00 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)