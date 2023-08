RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im TV und Stream

2. Spieltag

Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell RB Leipzig gegen VfB Stuttgart. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leipzig – In der Fußball-Bundesliga steht der 2. Spieltag an und RB Leipzig empfängt den VfB Stuttgart. Die Sachsen haben das erste Saisonspiel knapp bei Bayer Leverkusen verloren, sind aber dennoch Favorit gegen die Schwaben, die zum Start in die neue Runde einen Kantersieg gegen den VfL Bochum feierten.

RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Favoritenrolle klar verteilt

„Wir haben uns das 5:0 gegen Bochum angeschaut. Stuttgart hat das richtig gut gemacht. Der VfB ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht und viel übers Zentrum spielt. Im letzten Drittel spielen sie mit breiten Flügelstürmern“, sagte Leipzig-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Stuttgart.



„Sie passen ihr Spiel auch auf Viererkette oder Dreierkette an. Mit dem Ball haben sie immer klare Abläufe. Wir müssen viel Qualität verteidigen, vor allem Eins gegen Eins im letzten Drittel. Aber mit unseren Fans im Rücken werden wir unsere Möglichkeiten bekommen“, so der Leipzig-Coach weiter.

Stuttgart hat großen Respekt vor dem kommenden Gegner. „RB Leipzig ist eine absolute Topmannschaft. Sie hat zwar Substanz verloren, war aber schnell in der Lage, richtig interessante Spieler zu holen und zu performen. Das hat man in Spiel gegen Bayern gesehen. Wir wissen, da kommt ein Brett auf uns zu. Es ist für uns eine super Herausforderung, zu sehen, wo wir jetzt stehen“, bestätigte Suttgart-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie.

+ RB Leipzig trifft auf den VfB Stuttgart. © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Dennoch traut sich der VfB eine Überraschung zu, Coach Hoeneß gibt sich selbstbewusst vor dem Leipzig-Spiel: „Gegen Bochum haben wir gezeigt, dass wir eine gewisse innere Stärke haben. Leipzig ist jetzt eine andere Hausnummer. Wir wollen uns mit den Besten messen. Wenn es die Möglichkeit gibt, wollen wir auch dort etwas mitnehmen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart steigt am Freitag, 25. August 2023, um 20.30 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 25. August 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Rubriklistenbild: © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto