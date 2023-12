RB Leipzig gegen Young Boys Bern heute live: Hier sehen Sie die Champions League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt RB Leipzig die Young Boys Bern. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Leipzig – Das Champions League-Match zwischen RB Leipzig und den Young Boys Bern steigt am Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 18.45 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen Young Boys Bern: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen RB Leipzig und den Young Boys Bern wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

RB Leipzig gegen Young Boys Bern: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen RB Leipzig und den Young Boys Bern Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 18.15 Uhr mit den Vorberichten, um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

In der Champions League steht der 6. und letzte Spieltag an und RB Leipzig trifft zum Abschluss auf die Young Boys Bern. Für die Sachsen geht es um nichts mehr, denn der zweite Platz in der Gruppe steht bereits fest. Gruppensieger wird Manchester City, auf Platz drei und vier können die Leipziger nicht mehr abrutschen.

RB Leipzig gegen Young Boys Bern: Wer holt sich den Sieg?

Es scheint wahrscheinlich zu sein, dass Leipzig-Cheftrainer Marco Rose die Rotationsmaschine anwerfen und seine Startelf ordentlich durchmischen wird. Zahlreiche Stammspieler, wie Henrichs, Xavi, Openda und Raum könnten eine Pause erhalten, bevor die letzten beiden Bundesliga-Spiele in diesem Jahr anstehen.

Die Generalprobe für das Spiel gegen Bern konnte Leipzig mit 3:2 bei Borussia Dortmund gewinnen. Es war echt eine harte Nummer heute, auch gefühlsmäßig. Auf der einen Seite freue ich mich sehr über den Sieg, auf der anderen Seite bin ich über bestimmte Spielphasen ein Stück weit verärgert. Vor allem meine ich die Schlussphasen in beiden Halbzeiten“, sagte Marco Rose nach der Partie zum Erfolg beim BVB.

RB Leipzig empfängt die Young Boys Bern. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

„Wir hatten von der ersten Minute an nicht die Frische und Spritzigkeit, die wir von uns kennen. Und die brauchen wir für unser Spiel. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, aber es war vielleicht zu intensiv. Aber ich kann von meinen Jungs schon erwarten, dass wir in Überzahl mehr Spielkontrolle haben und dass wir nach dem 3:1 direkt im Anschluss nicht nochmal eine Ecke kassieren. Ich freue mich sehr über den Sieg in Dortmund, aber wir müssen über ein paar Dinge reden“, so der RB-Coach weiter. (smr)