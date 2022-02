RB Leipzig: Haidara sieht «keinen Grund, über einen Wechsel nachzudenken»

Leipzigs Spieler Amadou Haidara am Ball. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Amadou Haidara will trotz Interesses aus England seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig erfüllen.

Leipzig - Amadou Haidara will trotz Interesses aus England seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig erfüllen. Der malische Nationalspieler, der beim Afrika-Cup mit seinem Team im Achtelfinale überraschend im Elfmeterschießen an Äquatorialguinea gescheitert war und seit Dienstag wieder mit den Sachsen trainiert, sagte am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz, er fühle sich bei RB sehr wohl und möchte die Ziele mit dem Club verwirklichen. «Ich sehe keinen Grund, über einen Wechsel nachzudenken», betonte Haidara.

Speziell Manchester United mit Haidaras langjährigem Förderer Ralf Rangnick als Trainer und Newcastle United wurde Interesse an dem 24 Jahre alten Mittelfeldspieler nachgesagt. Natürlich sei die englische Liga für jeden jungen Spieler interessant und verlockend. «Aber warum soll ich wegwerfen, was ich hier habe und etwas beginnen, wo ich mir nicht sicher bin? Ich habe mir die Frage gestellt: Lohnt sich das? Ich habe keine Antwort darauf, weil ich mit RB Leipzig meine Ziele erreichen kann», sagte Haidara, der noch Vertrag bis zum 30. Juni 2025 bei den Sachsen hat. (dpa)