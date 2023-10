RB Leipzig gegen Manchester City live im TV und Stream: So wird die Champions League übertragen

Von: Marcel Schwenk

Am 2. Spieltag der Champions League bekommt es RB Leipzig mit Manchester City zu tun. So sehen Sie die CL im TV und Live-Stream.

Leipzig – In der Champions-League-Gruppe G steht das Topspiel zwischen RB Leipzig und Manchester City auf dem Programm. Beide Teams starteten siegreich in die CL-Saison – Leipzig bezwang YB Bern mit 3:1, ManCity setzte sich ebenfalls mit 3:1 gegen Roter Stern Belgrad durch. Nun folgt also das direkte Duell.

RB Leipzig empfängt am 2. Spieltag der Champions League Manchester City. Los geht’s am Mittwoch, 4. Oktober 2023, um 21.00 Uhr in der Red-Bull-Arena. Wo das Topspiel live im TV und Live-Stream übertragen wird, fassen wir für Sie zusammen.

RB Leipzig vs. Manchester City live: Wird die Champions League im Free-TV gezeigt?

Nein, das CL-Duell der Leipziger mit Pep Guardiolas „Citizens“ kann nicht live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden.

RB Leipzig gegen Manchester City: Wer überträgt die Champions-League-Partie im Live-Stream?

Das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und Manchester City wird im Live-Stream von DAZN gezeigt.

RB Leipzig um Timo Werner, Xavi Simons und David Raum (v. l. n. r.) trifft in der Champions League auf Manchester City. © Marius Becker/dpa

RB Leipzig – Manchester City live: Neuauflage des Achtelfinals der Champions-League-Saison 22/23

Bereits in der vergangenen Spielzeit standen sich Leipzig und Manchester City gegenüber, damals setzten sich die Engländer im Achtelfinale durch. Nach einem 1:1 im Hinspiel unterlagen die Sachsen im Etihad Stadium deutlich mit 0:7 und mussten die Segel streichen, ManCity drang letztlich bis in das Finale vor und sicherte sich mit einem knappen 1:0-Erfolg über Inter Mailand erstmals in der Vereinshistorie den Henkelpott.

Auch wenn RB am vergangenen Samstag gegen den FC Bayern ein 2:2 erreichte, dreht sich in der Messestadt nicht alles um das Geschehen auf dem Platz. Nur einen Tag vor dem Bundesliga-Topspiel verkündete Leipzig die Trennung von Geschäftsführer Max Eberl aufgrund von „fehlendem Commitment“, seitdem wird immer wieder über ein mögliches Engagement beim FC Bayern München spekuliert. (masc)