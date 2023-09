Hammer vor dem Topspiel: RB Leipzig wirft Max Eberl raus – „fehlendes Commitment“

Von: Marius Epp, Korbinian Kothny

RB Leipzig hat sich am Tag vor dem Topspiel gegen den FC Bayern völlig überraschend von Geschäftsführer Max Eberl getrennt.

Leipzig – Hammer-Meldung vor dem Topspiel der Bundesliga: RB Leipzig hat Geschäftsführer Max Eberl freigestellt. Der drastische Schritt hatte sich nicht abgezeichnet.

Max Eberl Geboren: 21. September 1973 (50 Jahre alt) in Bogen Letzter Posten: Geschäftsführer Sport RB Leipzig

Nach nicht mal einem Jahr: Max Eberl bei RB Leipzig freigestellt

Die Pressemitteilung im Wortlaut: „RB Leipzig stellt Sportgeschäftsführer Max Eberl mit sofortiger Wirkung frei. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung beim Bundesligisten.“ Der sächsische Top-Klub gibt auch eine Begründung an: „Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung. Wir danken Max für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Eberl war erst im Dezember als neuer Geschäftsführer bei den Sachsen angetreten. Nicht mal ein Jahr später kommt es jetzt schon zur Trennung. Dabei hatte sich RB das Engagement des 50-Jährigen einiges kosten lassen.

RB Leipzig hat völlig überraschend Geschäftsführer Max Eberl freigestellt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Leipzig zahlt hohe Ablösesumme für Eberl

Leipzig überwies an Borussia Mönchengladbach eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro, die mit Boni noch auf sechs Millionen Euro anwachsen kann. Im Januar 2022 war Eberl als Gladbach-Manager zurückgetreten, da er sich ausgebrannt fühlte. Nicht mal ein Jahr später folgte der Wechsel zu den Sachsen.

Jetzt der Rauswurf! Aber was meint RB mit „fehlendem Commitment“? Eberl war trotz seines Vertrages in Leipzig immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Erst in dieser Woche spekulierte die Sport Bild, dass Eberl im kommenden Sommer wieder ein heißes Thema in München werden könnte.

Eberl nach Rauswurf bald neuer Sportvorstand beim FC Bayern?

Der 50-Jährige vermied auf die Gerüchte angesprochen ein klares Dementi. „Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag. Es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga, RB Leipzig gegen Bayern München“, sagte Eberl unter der Woche in der Sport Bild.

Nach dem Rauswurf ist der Weg nach München jetzt wohl frei. Laut dem Bericht von unter der Woche könnte Eberl beim FC Bayern die Rolle des Sportvorstands ausfüllen. (epp/kk)