RB Leipzig plant Verstärkungen – kommt namhafter Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig plant offenbar Neuzugänge im Winter, um den Kader zu verstärken. Die Sachsen sind scheinbar in der italienischen Serie A fündig geworden.

Update vom 19. Dezember, 20.35 Uhr: Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano, hat RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung von Eljif Elmas. Der Nordmazedonier steht derzeit bei der SSC Neapel unter Vertrag und hat einen Marktwert in Höhe von 26 Millionen Euro. Die Sachsen sollen bereits ein Angebot abgegeben haben für den zentralen Mittelfeldspieler, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt,

RB Leipzig hat offenbar Eljif Elmas im Visier. © IMAGO

Erstmeldung: Bremen – Das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig steigt am Dienstag, 19. Dezember 2023, um 18:30 Uhr in Bremen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Bremen startet am Dienstag, 19. Dezember 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

In der Fußball-Bundesliga steht der 16. Spieltag an und der SV Werder Bremen empfängt RB Leipzig. Die Gastgeber wollen im letzten Spiel des Jahres eine Überraschung gegen das Top-Team aus Sachsen schaffen und drei weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Leipzig hingegen will einen positiven Abschluss und mit einem Sieg den Platz in der Spitzengruppe festigen.

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Sieg?

„Bremen ist immer ein unangenehmer Gegner, vor allem im Weserstadion. Tolles Stadion, tolle Fans. Sie haben einen sehr guten Trainer und insgesamt eine gute Spielanlage. Von ihrer Herangehensweise hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht so viel verändert. Deswegen wissen wir, was uns in Bremen erwarten wird“, sagte Leipzig-Cheftrainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie an der Weser.

„Wir müssen sie verteidigen, aber wir wollen auch Druck aufbauen und sie fordern. Wir müssen morgen alle Kräfte bündeln, das wird nach einem intensiven Jahr noch einmal wichtig. Wir fahren mit großem Selbstvertrauen nach Bremen und sind insgesamt gut drauf. Wir haben die letzten vier Spiele, inklusive dem Champions League-Spiel gegen Bern gewonnen. Das wollen wir bestätigen und nochmal einen draufsetzen“, so der Coach weiter.

RB Leipzig ist zu Gast bei Werder Bremen. © IMAGO/Christian Schroedter

Besonders Respekt hat Rose vor dem Bremer Sturmduo Duksch und Borre: „Beide wissen, wo das Tor steht. Beide haben ein gutes Gespür für die Situationen, wissen, wo der Ball runterfällt und stehen oft richtig. Ducksch hat einen feinen Fuß und in den letzten Jahren noch einmal eine gute Entwicklung genommen. Wir müssen beide im Blick haben, das ist klar.“ (smr)