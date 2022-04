Leipzig - Union Berlin: Wo läuft das DFB-Pokal-Halbfinale heute live im Free-TV und Stream?

Von: Tim Althoff

RB Leipzig und Union Berlin kämpfen um den Einzug ins Pokalfinale. © Imago

Das DFB-Pokalfinale in Berlin vermisst noch einen Teilnehmer. RB Leipzig und Union Berlin kämpfen darum. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Leipzig ‒ Im Mai wird ein ungewöhnliches Finale im DFB-Pokal auf Fußball-Deutschland zukommen. Der SC Freiburg hat im Halbfinale gegen den Hamburger SV erstmals den Sprung nach Berlin geschafft und den Fans einen Traum erfüllt. Jetzt muss nur noch beantwortet werden, wer der Gegner wird. In Leipzig werden sich Rasenballsport und der 1. FC Union Berlin um das Ticket für das Berliner Olympiastadion duellieren. Egal, wer von den drei möglichen Finalisten in der Hauptstadt gewinnt: Einer von ihnen wird den goldenen „Pott“ erstmals in der Vereinsgeschichte in den Himmel recken dürfen.

Gastgeber RB Leipzig hat es immerhin schon zweimal in das Finale geschafft, scheiterte jedoch deutlich an Bayern und Dortmund. Im dritten Anlauf würde ein vermeintlich leichterer Gegner warten, auch wenn die Freiburger von Christian Streich mit allen Wassern gewaschen sind. Dafür können sich die Bullen auf ihren aktuellen Lauf berufen. Unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco ist Leipzig wettbewerbsübergreifend seit 14 Spielen ohne Niederlage. Die letzte Pleite setzte es auswärts beim FC Bayern.

Begegnung RB Leipzig - 1. FC Union Berlin Anpfiff 20. April 2022, 20.45 Uhr Stadion Red-Bull-Arena, Leipzig Schiedsrichter Dr. Felix Brych

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin heute live: Pokal-Halbfinale als Vorschau auf die Bundesliga

„Die morgige Partie wird ein richtig schweres Spiel. Die Mannschaft steht nicht umsonst im Halbfinale des DFB-Pokals. Immerhin haben sie am Wochenende Eintracht Frankfurt besiegt und damit den dritten Sieg in Folge eingefahren“, weiß Tedesco. Union Berlin hat sich nach dem schwierigen Start in die Rückrunde wieder gefangen und hält den Anschluss an die europäischen Plätze in der Bundesliga. Es treffen also zwei Teams aufeinander, die aktuell nur schwer zu schlagen sind und die wissen, wie man eine Führung über die Zeit bringen kann. Die Partie könnte also nicht so eindeutig werden wie das erste Halbfinale am Dienstag-Abend.

Das Pokal-Duell ist außerdem ein kleiner Vorgeschmack auf die Bundesliga. Schon am kommenden Samstag treffen die beiden Teams erneut in Leipzig aufeinander, diesmal geht es um Punkte in der Tabelle. Das Hinspiel in der Alten Försterei ging an den FCU, der sich gegen damals formschwache Bullen mit 2:1 durchsetzen konnte. In der Favoritenrolle dürfen sich nun trotzdem die Leipziger sehen. „Wenn man sich die letzten Ergebnisse der Leipziger anschaut, dann ist das schon stark. In Dortmund gewonnen, in Leverkusen gewonnen, zu Hause Hoffenheim geschlagen und Bergamo im Europapokal auswärts. Sie sind gut unterwegs, stehen kompakt, haben viel Tempo und verfügen über jede Menge Unterschiedsspieler“, mahnt Urs Fischer seine Mannschaft.

RB Leipzig gegen Union Berlin heute live: Die Bilanz beider Mannschaften

In den bisherigen neun Pflichtspielduellen setzten sich die Roten Bullen bislang häufiger durch. Mit 5:3 Siegen und zwei Unentschieden werden die Leipziger ihren Ansprüchen gerecht. Gelingt das auch im Pokal-Halbfinale? Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

DFB Pokal live: Wo läuft das Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin heute im Free-TV?

Fußball-Fans dürfen sich erneut auf ein Spiel im Free-TV freuen. Die ARD wird auch das zweite Halbfinale live übertragen und geht ab 20.15 Uhr in Leipzig auf Sendung. Alexander Bommes moderiert die Sendung gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentator Eik Galley führt durch die Partie.

Wer ein Sky-Abo besitzt, kann die Partie außerdem auf Sky Sport HD 1 verfolgen. Auch bei dem Pay-TV-Sender gehen die Vorberichte bereits ab 20.15 Uhr los. Im Anschluss kommentiert Wolff-Christoph Fuss das Geschehen auf dem Rasen.

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin live: Wer überträgt RB Leipzig - Union Berlin heute im Stream?

Die Sendungen der übertragenden Sender werden alternativ auch im Live-Stream zur Verfügung gestellt. Die Übertragung der ARD kann auf der Homepage oder auf sportschau.de geschaut werden. Sky-Kunden haben ihrerseits kostenlosen Zugang zu Sky Go. Wer kein Sky-Abo besitzt, kann die Partie über Sky Ticket kostenpflichtig buchen.

TV ARD, Sky Live-Stream sportschau.de, Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de

Der DFB-Pokal heute live bei tz.de: RB Leipzig - 1. FC Union Berlin im Live-Ticker

Als kostenlose Alternative zur TV-Übertragung und den Streams bietet tz.de außerdem einen Live-Ticker an. Dort wird jede wichtige Szene des Spiels beschrieben und Sie bleiben stets auf dem Laufenden. (ta)