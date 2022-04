RB Leipzig - Union Berlin im Live-Ticker: Bayern-Verbot für Torjäger Nkunku?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Torjäger von RB Leipzig: Christopher Nkunku. © IMAGO/Laci Perenyi

RB Leipzig will zum dritten Mal in vier Jahren das DFB-Pokal-Endspiel erreichen. Doch Union Berlin hat etwas dagegen. Verfolgen Sie das Halbfinale heute Abend hier im Live-Ticker.

RB Leipzig - Union Berlin, heute, 20.45 Uhr

Aufstellung Leipzig: - Aufstellung Berlin: - Tore: -

>>> LIVE-TICKER AKTUALISIEREN <<<

München/Leipzig - Für RB Leipzig* ist in dieser Saison das Double drin. Es ist eine Aussicht, wie sie in Fußball-Deutschland in der Regel nur der FC Bayern München hat. Oder auch Borussia Dortmund*. Die Sachsen stehen sowohl im Semifinale der Europa League als auch im Halbfinale des DFB-Pokal, in dem sie heute Abend (ab 20.45 Uhr) auf Union Berlin treffen.

Gewinnt RBL gegen die Hauptstädter, stünde der Klub zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Finale des DFB-Pokals*. Im Vorjahr gab es ein empfindliches 1:4 gegen den BVB, 2019 verloren die Leipziger das Endspiel gegen den deutschen Bundesliga-Rekordmeister* 0:3. In den zurückliegenden Wochen bekräftigten die Spieler, allen voran Mittelfeldstratege Kevin Kampl, dass es in dieser Saison endlich soweit sein soll, mit dem ersten Pokal-Triumph der Vereinshistorie.

RB Leipzig - Union Berlin im Live-Ticker: Transfergerüchte zu Nkunku und Laimer

Just in dieser Gemengelage sorgt das angebliche Werben des FC Bayern um Konrad Laimer und insbesondere um Goalgetter Christopher Nkunku für Aufsehen. RBL-Trainer Domenico Tedesco reagierte auf der Pressekonferenz zum Union-Spiel „absolut entspannt“ auf die Transfergerüchte zu seinen beiden Leistungsträgern.

„Es gehört dazu, es betrifft ja nicht nur uns. Gerüchte gehören einfach dazu, das ist selbstverständlich, vor allem wenn wir erfolgreich sind. Dann gibt es solche Geschichten“, meinte der 36-jährige Coach: „Es ist ja eher etwas Positives, aber das tangiert uns nullkommanull.“

Im Video: Leipzig-Trainer Tedesco vergleicht Nkunku mit Lewandowski

Wie der MDR berichtet, arbeiten die Bosse fieberhaft daran, den Vertrag mit Nkunku, der bis Sommer 2024 läuft, vorzeitig zu verlängern. Der 24-jährige Franzose solle unbedingt gehalten werden, heißt es in dem Bericht. Das Fußballportal fcbinside berichtet parallel, die Leipziger hätten gegenüber Nkunku und Laimer sogar ein angebliches Bayern-Wechselverbot ausgesprochen. Nkunku hat in seiner überragenden Bundesliga-Rückrunde bislang zehn Tore erzielt und acht weitere Treffer vorbereitet. Beim 2:0 im Viertelfinal-Rückspiel von RB Leipzig bei Atalanta Bergamo schoss er zudem beiden Tore. Und heute?

Verfolgen Sie das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA