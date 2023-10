RB Leipzig vor Transfer-Coup? Schalke-Wunderkind offenbar im Anflug

Von: Sascha Mehr

Teilen

Assan Ouedraogo könnte den FC Schalke 04 nach der laufenden Saison verlassen. Favorit auf eine Verpflichtung ist offenbar RB Leipzig.

Update, 25. Oktober, 23.48 Uhr: RB Leipzig zeigt großes Interesse an Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04. Ein Wechsel scheint sich langsam anzubahnen, nach Informationen der Sport-Bild sind die Sachsen Favorit auf eine Verpflichtung des Offensivspielers.

Erstmeldung: Leipzig – Das Champions League-Match zwischen RB Leipzig und Roter Stern Belgrad steigt am Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 21.00 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen RB Leipzig und Roter Stern Belgrad wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen RB Leipzig und Roter Stern Belgrad Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Der 3. Spieltag der Champions League steht an und RB Leipzig empfängt in der heimischen Arena Roter Stern Belgrad. Die Sachsen sind mit einem Sieg bei den Young Boys Bern ordentlich in die Königsklasse gestartet, mussten zuletzt aber eine Niederlage gegen den amtierenden Champion Manchester City hinnehmen. Gegen Belgrad will die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose wieder siegen.

RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad: Wer holt sich den Sieg?

RB Leipzig geht als Favorit in die Partie gegen die Serben, die in zwei Partien einen Punkt ergattern konnten. Mit einem Erfolg über den Traditionsklub würde RB einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Mannschaft von Coach Rose ist derzeit gut in Form, am letzten Spieltag der Bundesliga gab es einen ungefährdeten 3:1-Sieg bei Aufsteiger SV Darmstadt 98.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es war ein sehr schwieriges, ein sehr enges und leidenschaftliches Spiel. Die Darmstädter haben uns hier in ihrem kleinen Stadion einen starken Kampf geliefert. Sie haben vor der Länderspielpause viel Selbstvertrauen getankt und das heute auf dem Platz auch gezeigt“, sagte Rose nach der Partie in Darmstadt.

RB Leipzig trifft auf Roter Stern Belgrad. © IMAGO/Frank Heinen/rscp-photo

„Es war das erwartbare, schwere Spiel, von dem ich vorher gesprochen habe. Wir müssen ein paar Dinge aufarbeiten und schauen, was wir zukünftig besser machen können“, so der Chefcoach weiter, dem auch klar ist, dass in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad eine Leistungssteigerung hermuss, damit die Punkte in Leipzig bleiben. (smr)