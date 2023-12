RB Leipzig wildert bei italienischem Top-Klub – Neuzugang offenbar fast fix

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig ist auf der Suche nach Verstärkungen im Winter und scheinbar beim italienischen Meister SSC Neapel fündig geworden.

Leipzig – Bei den Roten Bullen verlässt mit Emil Forsberg eine Legende den Verein und wechselt nach New York. Der Schwede spielte insgesamt neun Jahre für RB Leipzig und war in seiner gesamten Zeit im Verein Leistungsträger und Führungsspieler. Er hinterlässt eine große Lücke, die nun geschlossen werden muss.

RB Leipzig vor Neuzugang

„Leipzig ist unsere zweite Heimat. Meine beiden Kinder kennen es bislang nur, in Leipzig zu leben. Wir haben uns hier immer sehr wohlgefühlt. Ich bin traurig, aber auch sehr dankbar. Es ist ein Tschüss, aber kein Abschied für die Ewigkeit. Ich komme wieder“, wird Forsberg auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Nun scheinen die RB-Verantwortlichen einen geeigneten Nachfolger für Forsberg gefunden zu haben. Mehrere italienische Medien berichten, dass Eljif Elmas von der SSC Neapel vor einem Wechsel nach Leipzig steht. Neapel-Präsident Aurelio de Laurentiis äußerte sich kürzlich gegenüber der italienischen Zeitung Corriere dello Sport bereits deutlich: „Er ist schon verkauft.“

Eljif Elmas steht offenbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. © IMAGO/Irina R. Hipolito

Offenbar hat Elmas bereits den obligatorischen Medizincheck absolviert. Nach Informationen des Kicker-Sportmagazins unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028 und kostet etwa 23 Millionen Euro Ablöse. Grund dafür, dass Neapel den Spieler überhaupt gehen lässt im Winter, ist dessen Vertragssituation. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2025 und er will dieses nicht verlängern. Um keinen ablösefreien Abgang 2025 zu riskieren, macht der amtierende italienische Meister den Profi jetzt zu Geld.

RB Leipzig holt offenbar Spieler aus Neapel

In der laufenden Saison kam Eljif Elmas in Neapel nicht über die Jokerrolle hinaus. In nur vier von 16 Partien stand er in der Startelf. „Er ist jemand, der immer spielen will. Er hat nicht verstanden, dass er zur Stammelf gehört, selbst wenn er nicht 90 Minuten auf dem Platz steht“, zitiert das Kicker-Sportmagazin de Laurentiis.

Anfang Januar soll der 24-Jährige ins Training bei RB Leipzig einsteigen. Derzeit laboriert er aber noch an einer Verletzung des Beinbeugemuskels, die bis zum Trainingsstart kein Thema mehr sein soll. (smr)