RB Leipzig verlängert mit Stürmer Poulsen

Yussuf Poulsen bleibt RB Leipzig treu, der Stürmer verlängerte seinen bislang bis 2019 datierten Vertrag vorzeitig.

Leipzig - Stürmer Yussuf Poulsen hat seinen Vertrag beim Bundesligisten RB Leipzig vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Wie der Verein am Mittwochabend vor der Premiere in der Champions League gegen AS Monaco bekanntgab, läuft der neue Kontrakt des dänischen Nationalspielers bis zum 30. Juni 2021. Der 23-Jährige spielt seit 2013 für die Sachsen und erzielte in bisher 136 Spielen 35 Tore für RB.

dpa