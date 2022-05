Real Madrid - Manchester City heute live: Spannung pur nach 4:3-Spektakel im Hinspiel

Von: Antonio José Riether

Teilen

Toni Kroos (r.) hat mit Real Madrid bereits dreimal die Champions League gewonnen, nun will er erneut mit den Blancos ins Finale. © Paul Ellis/AFP

Nach dem verrückten 4:3 im Hinspiel treffen Real Madrid und Manchester City nun im Rückspiel aufeinander. Der Live-Ticker zur entscheidenden Halbfinal-Partie.

Champions-League-Halbfinale: Real Madrid - Manchester City -:- (-:-), 21 Uhr im Stream*

Nach dem dramatischen 4:3-Sieg für ManCity im Hinspiel kommt es nun zum Showdown.

Kann Real Madrid* im eigenen Stadion den Rückstand drehen? Der Live-Ticker zur Partie.

Real Madrid - Manchester City -:- (-:-), Hinspiel: 4:3

Aufstellung Real Madrid: Aufstellung Manchester City: Tore:

>>Live-Ticker aktualisieren<<

Update, 19.20 Uhr: Um 21 Uhr ist es so weit. Real Madrid empfängt nach dem 4:3-Drama Manchester City zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League. Im Estadio Santiago Bernabeu wollen die von Carlo Ancelotti trainierten Spanier ins Endspiel einziehen, doch die Mannschaft von Pep Guardiola ist nach dem Hinspiel im Vorteil. In absehbarer Zeit folgen die Aufstellungen beider Trainer.

Real Madrid - Manchester City im Live-Ticker: Halbfinal-Rückspiel nach 4:3-Drama

Madrid - Mehr Spannung geht kaum: Nach dem fesselnden 4:3-Spektakel im Hinspiel zwischen Manchester City* und Real gipfelt das Halbfinale nun im Rückspiel in Madrid. Der Rekordsieger der Champions League* trifft also auf den Vorjahresfinalisten, der die erste Partie noch für sich entscheiden konnte.

Real Madrid - Manchester City im Live-Ticker: Zwei Ex-Bayern-Trainer an den Seitenlinien

Die Spanier, die mit einem Tor Rückstand in ihr Heimspiel gehen, sicherten sich am Wochenende ihre 35. Meisterschaft, während die von Pep Guardiola* trainierten Citizens einen spannenden Meisterschaftskampf mit dem FC Liverpool vor sich haben. Nun müssen sich die Spieler des ehemaligen FC-Bayern*-Trainers jedoch ihren internationalen Aufgaben stellen. Guardiola gewann in den Jahren 2009 und 2011 jeweils mit dem FC Barcelona den Henkelpott, seitdem gelang ihm dies mit keiner Mannschaft mehr.

Seinem Gegenüber Carlo Ancelotti glückte der Coup bereits dreimal. Der Italiener, der zwischen 2016 und 2017 ebenfalls den FC Bayern trainierte, gewann 2003 und 2007 mit der AC Mailand und 2014 schon einmal mit Real Madrid den Titel. Die Blancos könnten ihrem 14. Triumph in der Champions League bzw. dem Europapokal der Landesmeister nun ganz nahe kommen.

Real Madrid - Manchester City im Live-Ticker: Zwei deutsche Profis im Fokus

Im Finale wartet bekanntlich der FC Liverpool, der sich gegen den Bayern-Bezwinger Villarreal durchsetzen konnte. Am Mittwochabend wird also geklärt, ob es ein rein englisches Endspiel am 28. Mai im Stade de France in Paris gibt, oder ob es zu einer Neuauflage des Finals aus dem Jahr 2018 kommt.

Auch zwei deutsche Profis sind mit von der Partie. So wird der 2011 aus der Nationalelf zurückgetretene Toni Kroos bei Real Madrid wieder im Mittelfeld die Strippen ziehen. Ähnliches wird Nationalspiele Ilkay Gündogan auf Seiten der Skyblues versuchen. Kroos könnte in dieser Saison bereits seinen fünften Champions-League-Titel feiern, Gündogan kam bislang nicht über zwei Finalteilnahmen hinaus. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA