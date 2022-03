CL-Kracher am Mittwoch live: Real Madrid empfängt PSG im Giganten-Duell

Von: Florian Schimak

PSG reist mit Mbappe und Messi zu Real Madrid mit Toni Kroos. © IMAGO / Shutterstock

Am Mittwoch geht‘s in der Champions League rund! Real Madrid empfängt im Rückspiel des Achtelfinales Paris Saint-Germain - und Manchester City hat Sporting Lissabon zu Gast. Der Live-Ticker.

Real Madrid - Paris Saint-Germain -:- (-:-), Hinspiel 0:1

Manchester City - Sporting Lissabon -:- (-:-), Hinspiel 5:0

Die Rückspiel im Achtelfinale der Champions League stehen am Mittwoch an

Real Madrid - Paris St.-Germain -:- (-:-)

Real Madrid: PSG: Tore:

Manchester City - Sporting Lissabon -:- (-:-)

ManCity: Sporting: Tore:

München - Aufatmen in Paris und Madrid! Der große PSG-Hoffnungsträger Kylian Mbappe ist doch dabei. Im schneeweißen Winter-Blouson, eine Umhängetasche lässig geschultert, bestieg der Ausnahmespieler von Paris St. Germain am Dienstag den Flieger in Richtung spanische Hauptstadt, wo am Mittwoch (21 Uhr) das Duell der Giganten im Achtelfinalrückspiel der Champions League* bei Real Madrid steigt.

Champions League am Mittwoch im Live-Ticker: Real Madrid empfängt PSG im Giganten-Duell

Im Hinspiel hatte sich PSG dank eines Treffers von Mbappe in der letzten Sekunde mit 1:0 durchgesetzt und damit keine schlechte Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales der Königsklasse gelegt.

Die Königlichen hoffen ihrerseits, dass auch der 2014er-Weltmeister Toni Kroos mitwirken kann. Die Gastgeber können auf den Einsatz von Ex-FCB-Star Kroos (Oberschenkelverletzung) hoffen, der zuletzt beim 4:1 gegen Real Sociedad aus San Sebastian gefehlt hatte.

Bei Manchester City steht eigentlich nichts mehr auf dem Spiel. Das Team von Pep Guardiola hatte Sporting Lissabon im Hinspiel klar 5:0 besiegt. Schwer vorstellbar, dass City zu Hause etwas anbrennen lässt. (smk/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA