Real Madrid gegen Union Berlin jetzt live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 1. Spieltag der Champions League ist Union Berlin zu Gast bei Real Madrid. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Madrid – Das Champions League-Match zwischen Real Madrid und Union Berlin steigt am Mittwoch, 20. September 2023, um 18.45 Uhr in Madrid. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Real Madrid gegen Union Berlin: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Real Madrid und Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen.

Real Madrid gegen Union Berlin: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Real Madrid und Union Berlin Live-Stream übertragen.

Union Berlin steht das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Direkt am 1. Spieltag erwartet die Hauptstädter ein Kracher, denn es geht zum spanischen Top-Klub Real Madrid. Im Estadio Santiago Bernabéu ist die Mannschaft von Urs Fischer krasser Außenseiter, sie hat aber auch in der Bundesliga schon mehrfach gezeigt, dass sie gegen besser besetzte Mannschaften überraschen kann.

Real Madrid gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

Die Generalprobe hat Union Berlin mit 1:2 beim VfL Wolfsburg verloren. Gegen Real Madrid muss unbedingt eine Steigerung her, denn der erste Champions-League-Gegner ist gleich der erfolgreichste, den man in diesem Wettbewerb bekommen kann: Real Madrid gewann die wichtigste Vereinstrophäe Europas schon 14 Mal.

Union Berlin trifft auf Real Madrid. © IMAGO/Christian Schroedter

Für die Köpenicker geht es in der Champions League vor allem auch darum, neue Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. „Für Union gilt, auf diesem Level erst einmal alles mitzunehmen und aufzusaugen, um als Club den nächsten Schritt zu machen“, sagte Michael Ballack in einem Interview dem Kicker-Sportmagazin.

Union Berlin trifft neben Real Madrid auf Sporting Braga und den SSC Neapel. Platz drei in der Gruppe und damit die Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League wäre sicher ein Erfolg. Um auf einem der ersten beiden Plätze zu landen, müsste alles zusammenpassen. (smr)