„Traum wird zum Albtraum“: Hunderte Union-Fans verpassen Champions-League-Start bei Real Madrid

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 1. Spieltag der Champions League ist Union Berlin zu Gast bei Real Madrid. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Update vom 20. September, 21.45 Uhr: Hunderte Fans des Fußball-Bundesligisten Union Berlin haben wegen Problemen beim Einlass den Anstoß des Champions-League-Spiels bei Real Madrid verpasst. Vor den wenigen Eingängen kam es zu einem dichten Gedränge, auf Videos waren Polizisten mit gezogenen Schlagstöcken zu sehen. Etwa 400 der 4000 angereisten Union-Fans hatten es beim Anstoß trotz rechtzeitiger Anreise nicht ins Stadion geschafft.

Die Berliner Fan-Solidargemeinschaft Eiserne Hilfe berichtete schon eine Stunde vor dem Anstoß von dem Problemen. „Viele Fans warten noch immer draußen. Uns würde interessieren, ob Real regelmäßig internationale Spiele ausrichtet. Oder ist dies das erste Mal mit Auswärtsfans?“, schrieb die Fanhilfe bei X. Später rief die Eiserne Hilfe alle Union-Fans, „die in Madrid Schikanen erlebt und/oder Verletzungen jeder Art erlitten haben“, dazu auf, ein Protokoll anzufertigen und zum Arzt zu gehen.

Fans von Union Berlin erleben beim Champions-League-Spiel bei Real Madrid offenbar Schikanen

Auch spanische Zeitungen berichteten über Spannungen auch mit der Polizei beim Einlass vor der Partie der Köpenicker bei den Königlichen. „Ein Traum, der für mehr als hundert Fans der Berliner Mannschaft für ein paar Minuten zum Albtraum wurde“, schrieb das Sportblatt As. Demnach sollen mehrere hundert Fans der Berliner zwei Stunden von der Polizei zunächst eskortiert worden sein und in langen Warteschlangen den Spielbeginn verpasst haben.

Etwa 400 Fans von Union Berlin hatten vor dem Spiel gegen Real Madrid Probleme beim Einlass. © Europa Press/ABACA/Imago

Zu Problemen kam es auch, als Zaunfahnen der Unioner nicht mit ins Stadion durften. Daraufhin stellte die Fanszene zu Beginn des Spiels den organisierten Support ein. In Spanien wird häufig schon die Aufschrift „Ultras“ als gewaltverherrlichend eingestuft.

Über das offizielle Kontingent für die Gäste-Mannschaft sind 3840 Fans der Unioner nach Madrid gereist. Die Zahl der Eisernen-Anhänger dürfte aber deutlich höher gewesen sein. Am Nachmittag hatten sie noch beim Fan-Fest an der Puerta del Sol bei bester Stimmung lautstark gefeiert.

Erstmeldung vom 18. September: Madrid – Das Champions League-Match zwischen Real Madrid und Union Berlin steigt am Mittwoch, 20. September 2023, um 18.45 Uhr in Madrid. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Real Madrid gegen Union Berlin: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Real Madrid und Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Real Madrid gegen Union Berlin: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Real Madrid und Union Berlin Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 20. September 2023, um 18.00 Uhr mit den Vorberichten, um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Union Berlin steht das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Direkt am 1. Spieltag erwartet die Hauptstädter ein Kracher, denn es geht zum spanischen Top-Klub Real Madrid. Im Estadio Santiago Bernabéu ist die Mannschaft von Urs Fischer krasser Außenseiter, sie hat aber auch in der Bundesliga schon mehrfach gezeigt, dass sie gegen besser besetzte Mannschaften überraschen kann.

Real Madrid gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

Die Generalprobe hat Union Berlin mit 1:2 beim VfL Wolfsburg verloren. Gegen Real Madrid muss unbedingt eine Steigerung her, denn der erste Champions-League-Gegner ist gleich der erfolgreichste, den man in diesem Wettbewerb bekommen kann: Real Madrid gewann die wichtigste Vereinstrophäe Europas schon 14 Mal.

Union Berlin trifft auf Real Madrid. © IMAGO/Christian Schroedter

Für die Köpenicker geht es in der Champions League vor allem auch darum, neue Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. „Für Union gilt, auf diesem Level erst einmal alles mitzunehmen und aufzusaugen, um als Club den nächsten Schritt zu machen“, sagte Michael Ballack in einem Interview dem Kicker-Sportmagazin.

Union Berlin trifft neben Real Madrid auf Sporting Braga und den SSC Neapel. Platz drei in der Gruppe und damit die Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League wäre sicher ein Erfolg. Um auf einem der ersten beiden Plätze zu landen, müsste alles zusammenpassen. (smr)