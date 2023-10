VfB-Stürmer Undav: „Ich will, dass keiner mit mir redet“

Von: Niklas Noack

Verschossener Elfmeter, Assist, Tor: VfB-Stürmer Deniz Undav (m.) erlebte gegen Hoffenheim eine Achterbahnfahrt der Gefühle. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Deniz Undav hat bei der 2-3-Niederlage des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim einen Nachmittag mit gemischten Gefühlen erlebt.

Stuttgart - Die Schwaben kassierten die erste Heimniederlage in dieser Bundesligasaison. Bei BW24 lesen Sie jetzt, weshalb VfB-Stürmer Deniz Undav nicht will, dass nun irgendjemand mit ihm redet.

Der Angreifer ersetzte den 14-Tore-Mann Serhou Guirassy und stand gegen die TSG Hoffenheim deshalb besonders im Fokus. Stuttgart hat von neun Partien jetzt sieben gewonnen und zwei verloren.

Der VfB muss die Niederlage gegen die TSG jetzt schnell hinter sich lassen und hat gleich am kommenden Dienstag (31. Oktober, 18 Uhr/Sky) die Möglichkeit, zurück in die Siegesspur zu finden. Dann empfangen die Schwaben in der 2. Runde des DFB-Pokals den 1. FC Union Berlin in der MHPArena. Am 8. Bundesliga-Spieltag gewannen die Stuttgarter auswärts an der Alten Försterei mit 3:0. Die Eisernen stecken derzeit in einer Krise und verloren ihr Spiel am Samstag (28. Oktober) beim SV Werder Bremen mit 0:2.